烏克蘭布查屠殺案震驚 歐洲譴責

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭基輔遠郊布查鎮昨天俄羅斯軍隊撤離落入烏克蘭軍隊掌控。當地陸續發現匆忙拋棄或掩埋的烏克蘭人死亡者屍體。除了街頭散亂橫屍，更有亂葬坑，埋有數百人死者屍體。儘管是烏克蘭戰爭，但平民遭肆意槍殺，屍體遭虐待，境況震驚歐洲。歐洲一致譴責，要求調查，要求追責。德國總理肖爾茨今天說希望廣為揭露 "俄羅斯軍隊對平民犯下的罪行"，並追查真相。

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據法新社今天發自布查的報道稱，布查Boutcha當地救援負責人周日說，在布查的一個亂葬坑中發現了57人的屍體，這是一個被烏克蘭軍隊重新佔領的城鎮，在那裡已經發現了許多屍體。

在烏克蘭首都西北部城鎮中心的一座教堂後面，可以看到十幾具屍體，有些只被部分掩埋。有幾個人被裝在黑色的屍袋裡，其他死者則穿着民衣。

組織處理屍體的謝爾蓋-卡普里奇尼（Serhii Kaplytchnyi）告訴法新社：在這裡，在這個長長的墳墓中，埋葬了57人。

歐洲理事會主席、柏林和倫敦第一時間譴責俄軍"暴行"，甚至指控俄軍是犯下 "戰爭罪 "的人，特別是在布查，法新社周六報道在一條街道上看到了屍體，另近300人被埋在不同亂葬坑裡。

據烏克蘭總統發言人謝爾蓋-尼基福羅維爾告訴英國廣播公司：""我們發現了亂葬崗。我們發現死者有人手腳被捆綁，（......）腦後有彈孔。" 烏克蘭總統發言人稱，這些人顯然是平民。

烏克蘭外交部長庫萊巴Dmytro Kouleba譴責周日在Butcha發現的許多無生命的屍體是俄羅斯軍隊的 "蓄意 "行為。

法新社周六看到至少20名身着平民衣服的男子的屍體橫陳在本周被烏克蘭軍隊奪回的布查的一條街道上。其中一人雙手被綁，屍體散落在幾百米範圍。

據法新社報道說，北約秘書長延斯-斯托爾滕貝格周日說，歸咎於俄羅斯軍隊在基輔附近的布查對平民的殺戮是 "可怕的"。北約秘書長譴責這種 "幾十年來在歐洲從未見過的殘暴行為"。

北約秘書長在美國CNN電視頻道上說："平民成為目標和被殺害是絕對不可接受的，這突出了結束這場戰爭的重要性。

當被問及俄羅斯軍隊離開基輔地區，而烏克蘭軍隊說他們已經奪回了該地區時，北約秘書長持謹慎態度："我們不應過於樂觀，因為我們擔心俄羅斯軍隊襲擊可能會增加，特別是在南部和東部"。

據法新社，德國總理肖爾茨今天說希望廣為揭露 "俄羅斯軍隊對平民犯下的罪行"。此前德國副總理，德國外長均譴責俄羅斯軍隊濫殺烏克蘭平民。

歐盟理事會主席米歇爾稱震驚，並明確譴責俄羅斯在布查大屠殺。