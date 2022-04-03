匈牙利選舉：為何親普京及貪腐指控似難撼倒奧爾班？

匈牙利/選舉

剛剛從布達佩斯市中心的投票站出來的Adriana是一位年輕的布達佩斯選民，她向記者表示，她投了奧爾班為代表的執政黨的票，她表示投票是她作為公民應盡的義務，由於不希望變化，不希望社會動蕩所以才支持執政黨，認為執政黨到目前為止的執政成果值得肯定。至於執政黨最受詬病的舞弊問題，她認為這僅僅是反對黨用來攻擊執政黨的一大借口,所有的政黨都腐敗，腐敗並非是奧爾班政府的特色。

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一位年紀在70歲左右的女士用流利的英文向記者表示她投票支持奧爾班是為了穩定。她認為在奧爾班之前執政的社會黨也同樣貪腐，貪腐是一個人類的弱點。至於，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭以及奧爾班與普京之間的關係，她承認目前的當務之急是必須停止戰爭，但是，如何停止以及戰爭的癥結究竟是什麼，這是一個十分複雜的問題，而匈牙利只是一個小國，必須在大國的夾縫之間生存並非易事。

此外，即使在支持反對黨的選民中也有人對反對黨的候選人頗為不滿，批評他的立場過於保守，一位在中文學校學習中文的年輕女子向記者表示，她雖然反對奧爾班，但是，至少知道奧爾班的立場觀點以及執政政策，而反對黨候選人則基本是一位“政治素人”，不太了解他的政治主張，不知他當選後會如何執政。而且，反對派內部政治立場分歧過大，擔心一旦當選之後，內部分裂將立刻爆炸，從而引發社會不穩定。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭爆發初期，觀察人士預測親普京的奧爾班的支持率或將急劇下滑，然而，奧爾班卻成功地化解了對自己的不利因素，其中原因，布達佩斯“中歐地區郵報”的主編，“奧爾版統治之下的匈牙利”一書的作者 Corentin Léotard 認為，其中原因主要是由於奧爾版是一位iei十分靈活的政治人物，他向法廣解釋說：“在戰爭時代，政治強人往往受到民眾青睞，奧爾版正是受惠於他的強人形象。而且，作為務實的政府首腦，他立即明白必須與普京保持距離，支持歐盟對俄羅斯的所有制裁措施，儘管他對此持有保留，與此同時，一向反對歐盟接受難民的奧爾版立即對來自烏克蘭的難民敞開大門，向外界展示一個人道的匈牙利。一方面，奧爾版支持歐盟與北約的行動，對他們表示十分忠實，但另一方面，不僅拒絕向烏克蘭輸送武器，而且還拒絕武器途徑匈牙利進入烏克蘭，以此顯示他對普京的姿態，強調匈牙利是一個和平的國家，部對外輸出武器。到目前為止，奧爾版成功地完成了這一高難度地走鋼絲練習。他從戰爭剛一爆發就明白在民意如此一邊倒的背景下他不可能再一如既往地公開地與普京站在一邊，但與此同時，他也對歐盟的制裁措施提出批評，儘管他最終並不加於否決，因為他知道有一些紅線是不可逾越的。他就是一個十分務實的人。而且，重要的是，由於奧爾版控制絕大多數地媒體，無論是電視台，還是廣播電台，網絡媒體，從早到晚都在為奧爾版做宣傳，在媒體的宣傳之下，而反對黨的任何不協調的聲音似乎都難以被人接受。“

當然，除了以上因素之外，多數支持奧爾班的選民反覆強調奧爾班將油氣價格封頂的價格政策，對年輕人實施的優惠的稅務政策，以及最近對退休人員多發放的一個月的退休金。