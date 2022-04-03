立陶宛宣布禁止進口俄羅斯天然氣

停進俄天然氣

立陶宛總統吉塔納斯·瑙塞達（ Gitanas Nausėda）周六在推特上推文道：“從本月開始，立陶宛將不再有俄羅斯出口天然氣。 數年前，我們國家做出決定， 讓我們國家在今天可以毫不費力地打破與（侵略者）的能源關係。” 他還寫道：“如果我們能做到這一點，歐洲的其他國家將也能做到（這一點）。”

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白宮的一份報公告表示，美國和歐盟委員會上週宣布成立一個工作小組，以減少歐洲對俄羅斯化石燃料的依賴並增強歐洲的能源安全， 其中包括將美國和合作夥伴更多的液化天然氣送至歐盟。

白宮在公告中寫道：“歐盟委員會將與歐盟成員國合作，以確保至少在2030年之前，對美國額外的液化天然氣的需求量增加近每年500億立方米， 這與我們共同的零排放目標目標是一致的。此舉將在考慮到能源價格應該反映長期的市場基準面和供求穩定性的情況下進行。”

美國和歐盟希望通過減輕對俄羅斯能源的依賴進一步孤立俄羅斯，因為歐洲40%的能源是從俄羅斯進口的，對歐洲出口能源的收入是俄羅斯財政的一個大頭。

美國3月份也採取了類似的舉措，禁止美國從俄羅斯進口石油天然氣和煤炭，拜登政府的這一決定贏得了美國跨黨派的支持。