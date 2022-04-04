德國總統：我對北溪2號的堅持顯然是個錯誤，我錯看了普京

德國/俄羅斯/烏克蘭

德國總統、社民黨人施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）長期倡導西方與俄羅斯和解，他最新對自己先前的立場表示遺憾，並稱自己多年來對北溪2號天然氣管道的支持顯然是一個錯誤。

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烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）和波蘭副總理卡欽斯基（Jarosław Kaczynski）在周日發表的對德國媒體的採訪中，就施泰因邁爾作為代表人之一的德國政界親克林姆林宮派加以抨擊。梅爾尼克向德國《每日鏡報》（Der Tagesspiegel）表示，施泰因邁爾在與以往的德國對俄政策決裂方面並不認真。他補充說，與施泰因邁爾有關的人，如德國總理朔爾茨的外交政策顧問普洛特納（Jens Plötner）和聯邦國務秘書安德烈亞斯·米凱利斯（Andreas Michaelis），以及許多重要的德國大使，也贊同施泰因邁爾所主張的與俄羅斯的親密關係。

卡欽斯基在接受德國《星期日世界報》(Welt am Sonntag)的採訪中也把矛頭指向了德國的外交政策。卡欽斯基指出，波蘭“對德國在歐洲的作用感到不滿”。相反，他呼籲將美國在歐洲的駐軍增加50%，以應對歐洲大陸新出現的安全危機。

梅爾尼克在採訪中說，施泰因邁爾建立了一個“幾十年來與俄羅斯的關係網絡”。他補充說，“對施泰因邁爾來說，與俄羅斯的關係過去是、現在也是最基本的東西——甚至是神聖的。”

梅爾尼克評價稱：“無論發生什麼，即使是（俄羅斯）的入侵也不會起到很大的作用。”他補充說：“從普京的角度來看，不存在烏克蘭人，不存在（烏克蘭的）語言，不存在（烏克蘭的）文化，因此也沒有（烏克蘭這個）國家。施泰因邁爾似乎也有這樣的想法，即烏克蘭人實際上不是一個主體。”

梅爾尼克此前曾公開批評施泰因邁爾，拒絕參加後者與俄羅斯音樂家舉辦的聲援烏克蘭音樂會的邀請。他介紹稱：“在我看來，這場音樂會是向莫斯科方向發出的明確信號，甚至可能是向普京表明：我在這裡堅守陣地。”

梅爾尼克指出，德國政府在分享其潛在的對烏武器援助計畫方面並不坦誠。這位大使指出，他是在報紙上看到了德國計畫向烏克蘭提供3.08億歐元武器的消息，和其他所有人一樣。梅爾尼克說：“溝通可以做得更好。”

卡欽斯基則在採訪中表示，歐洲需要更多的美國駐軍，“因為俄羅斯的侵略性越來越強”，並補充說德國“對莫斯科有強烈的傾向”。他強調，朔爾茨也必須願意為自由付出高昂的代價。卡欽斯基指出，波蘭對美國在其領土上部署核武器持開放態度，儘管還沒有與華盛頓就此事進行對話。

曾在默克爾任內擔任過德國副總理和外長等職務的施泰因邁爾最新向媒體表示，俄羅斯入侵烏克蘭意味着他和其他人必須誠實地反思他們的錯誤。施泰因邁爾告訴記者稱：“我對北溪2號的堅持顯然是一個錯誤。”他補充說：“"我們在堅持一座俄羅斯不再相信的橋樑，而且其他合作夥伴也警告過我們不要這樣做。”

施泰因邁爾談到：“我們未能成功建立一個共同的歐洲之家。”他補充說：“我不相信弗拉基米爾·普京會為了他的帝國瘋狂而接受他的國家在經濟、政治和道德上的徹底毀滅。”施泰因邁爾說：“在這一點上，我和其他人一樣，都錯了。”

施泰因邁爾坦言說，德國“將俄羅斯納入（歐洲）共同安全架構的做法是失敗的。”