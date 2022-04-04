歐洲議會主席：入侵烏克蘭需成為克里姆林宮所犯的代價最大的錯誤

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歐洲議會主席梅措拉（Roberta Metsola）4月4日呼籲對俄羅斯“立即通過一攬子新的有力制裁”，以便使莫斯科入侵烏克蘭的決定成為“克里姆林宮所犯的代價最大的錯誤。”

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梅措拉當天在位於法國斯特拉斯堡的歐洲議會發言時說，對俄羅斯經濟的打擊“必須與我們看到的前所未有的暴行相稱”。她並補充說，任何新的制裁需要“針對那些資助和支持普京的人，並堵塞任何現有漏洞。”

梅措拉說：“這些協調的非人道行為不能不得到回應，而且我們將追究所有責任人的責任。”

梅措拉向歐洲議會議員們表示：“俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的暴行是可怕的。它們是可恥的，它們是無恥的。”這位來自馬耳他的政治家補充說，亂葬崗和被謀殺的平民形象“是戰爭罪行，是戰爭罪犯犯下的罪行”。

曾於上周訪問烏克蘭，並在烏克蘭議會發表講話的梅措拉告訴歐洲議會議員們，她“很自豪地把我們的信息帶到基輔，並表明我們的議會在這些黑暗時期與他們站在一起。”

梅措拉強調：“烏克蘭正在為我們的價值觀而戰，在最困難的條件下，我們必須支持他們。”

梅措拉呼籲採取更多的行動，包括對烏克蘭提供更多人道主義和軍事裝備援助，更多對俄羅斯的制裁和堵塞制裁漏洞，以及對俄方的天然氣實現零依賴。

在梅措拉的講話之後，歐洲議會為基輔郊外布查、伊爾平的受害者和所有在烏克蘭衝突中死亡的人默哀一分鐘。