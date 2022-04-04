波蘭總理：馬克龍總統先生，您與普京談判了多少次，您取得了什麼成果？

波蘭/法國/烏克蘭

波蘭總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）4月4日在出席記者會時就在俄羅斯入侵烏克蘭前後，法國總統馬克龍與俄羅斯總統普京的持續溝通加以批評，並稱“沒有人跟希特勒談判。”

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烏克蘭周日指責俄羅斯軍隊在首都基輔近郊的城鎮布查進行了“大屠殺”，西方領導人對該鎮街道上散落的屍體和萬人坑圖片作出了憤怒的反應。俄羅斯否認了烏方的指控。

波蘭曾多次呼籲歐盟及國際社會對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，並向烏克蘭提供更多的武器和經濟援助。華沙方面還呼籲建立一個國際法庭，以調查俄軍在烏克蘭殺害平民的事件。

莫拉維茨基周一在出席新聞發布會時對記者們說：“馬克龍總統先生，您與普京談判了多少次，您取得了什麼成果？您是否阻止了任何已經發生的行動？”

莫拉維茨基補充說：“我們不應該與罪犯談判，我們應該與他們戰鬥......沒有人與希特勒談判。您會和希特勒、斯大林、波爾布特談判嗎？”

據路透社報導，馬克龍辦公室在回應中表示，普京必須了解西方國家的要求以及無視這些要求對俄羅斯的代價。一位法國總統官員說：“從一開始，（馬克龍）總統就使用了所有可用的手段來使普京停止戰爭：大規模製裁，支持烏克蘭，在他們的通話中直接向普京總統提出要求。”

在俄羅斯入侵烏克蘭前後，馬克龍不遺餘力地在普京和烏克蘭總統澤連斯基之間進行周旋。他曾於2月初專門到訪莫斯科和基輔，自今年年初以來馬克龍與普京進行了16次電話會談。法國總統府稱，這些交談具有“對抗性”，但提供了一個保持溝通渠道的機會，並衡量普京的心態。

法國總統府官員過去對這些電話進行了嚴厲的解讀，稱普京在這些電話中顯得“偏執”，對法國領導人撒謊，並稱馬克龍告訴普京，他在2月24日入侵烏克蘭時犯了一個嚴重錯誤。

馬克龍本人周一在接受電台採訪時則表示，“非常明顯的跡象表明”，“俄羅斯軍隊在布查犯下了戰爭罪行”。馬克龍還說：“國際正義必須得到伸張。那些對這些罪行負有責任的人必須被追究責任”，因為“沒有正義就不會有和平”。

馬克龍在採訪中還重申了昨日的推文表示，他對發生在布查的“令人無法忍受的場面感到極其震驚”。他說，必須“以最堅定的態度”予以譴責。他還稱，從短期來講，“我們不能允許這種行為繼續下去”。

馬克龍說：“在布查發生的事情需要一套新的制裁和非常明確的措施。”他稱，“因此，我們將在未來幾天與我們的歐洲夥伴，特別是與德國進行協調磋商。”他提到對俄羅斯個人和對“煤炭以及石油”的制裁措施。

莫拉維茨基當天亦向媒體表示，呼籲歐洲領導人對俄羅斯實施更有力的制裁措施，並指責俄羅斯在烏克蘭實施“種族滅絕”。