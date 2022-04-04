澤連斯基走訪布查：這裡的暴行彰顯了俄軍的本性

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烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)4月4日走訪了日前得到烏軍解放，被發現城鎮內出現居民橫屍街頭和亂葬崗等戰爭罪行的基輔郊外的布查。

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據烏克蘭總統府介紹，澤連斯基周一走訪了基輔地區的布查市，在俄羅斯軍隊佔領期間，那裡發生了大規模屠殺平民的事件。澤連斯基參觀了人道主義援助中心並與當地居民交談。

布查市市長費德魯克（Anatoliy Fedoruk）向澤連斯基介紹了當地的人道主義狀況，尋找死難者屍體的進展，評估俄軍佔領者對私人和公共財產造成的損失，以及該市的重建步伐。澤連斯基向費德魯克頒發了三級勇氣勳章。

澤連斯基還與來到布查記錄俄方戰爭罪行的國際和烏克蘭記者進行了交談。他告訴記者們說：“對我們來說，記者們在這裡是非常重要的。我們希望你們向世界展示這裡發生了什麼，俄羅斯軍隊在做什麼，俄羅斯聯邦在和平的烏克蘭在做什麼。”

澤連斯基指出：“這些是戰爭罪行，它們將被世界承認為種族滅絕。我們知道有成千上萬的人被殺，被折磨，被砍掉四肢。被強姦的婦女，被謀殺的兒童。我相信這是種族滅絕。”

澤連斯基對周圍的攝像機簡短地說，在俄羅斯軍隊在布查實施暴行之後，烏克蘭與俄羅斯進行談判“非常困難”。澤連斯基說，在該城鎮實施的暴行是“俄羅斯軍隊的本性”的典型，並補充說俄軍“對待人民比動物還糟糕。”

澤連斯基在安保人員的保護下強調：“當你看到他們在這裡所做的一切時，談判是非常困難的。”他警告說，“俄羅斯聯邦拖延與烏克蘭談判的時間越長，情況就越糟糕。”

據了解，澤連斯基在訪問當地期間還觀看了有俄軍被毀設備的道路，以及M-06基輔-肖普公路上被毀的跨伊爾平河大橋。他指出，伊爾平河上的部分橋樑將在幾個月內修復並重新開放。

此前，澤連斯基已經批准了一項決定，在烏克蘭建立一個特殊的司法機制，調查和起訴俄軍在該國所犯下的每一項罪行。

澤連斯基在通報中說：“這個機制的本質是國內和國際專家的聯合工作：調查員、檢察官和法官。這個機制將幫助烏克蘭和世界將那些發動或以任何方式參與對烏克蘭人民的可怕戰爭和對我國人民犯罪的人繩之以法。”

歐盟周一宣布，已經與烏克蘭成立了一個聯合調查小組，以調查俄羅斯戰爭罪和反人類罪的指控。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen ）在一份新聞稿中向澤連斯基就周末被揭露的“可怕的謀殺案”表示慰問。

馮德萊恩說：“歐盟準備通過在當地派出調查小組支持烏克蘭檢察機關來加強這一努力。歐洲司法合作組織和歐洲刑警組織已準備好提供援助。”

馮德萊恩強調：“有必要作出全球反應。歐洲司法合作組織和國際刑事法院之間正在進行會談，以聯合起來，讓法院成為聯合調查組的一部分。烏克蘭當局、歐盟、其成員國和機構以及國際刑事法院的這種協調方法將使證據能夠以最完整和有效的方式得到收集、分析和處理。”