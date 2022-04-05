俄入侵烏城市 士兵先弒烏男人 再強姦甚至集體輪姦家中婦女 法媒指

一烏克蘭婦女在基輔郊區戰火蹂躪的布查市(Bucha)哀悼遇害的丈夫 2022年4月4日

法國費加羅報基輔特派記者4日晚間發回報道，俄羅斯士兵攻入烏克蘭城市令人髮指的罪行：首先侵門踏戶殺屋內所有男人，然後野蠻強姦，或集體輪姦婦女，甚至不放過烏克蘭未成年女孩。

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烏克蘭心理醫生卡特琳娜.哈利安(Kateryna Haliant)接受費加羅報戰地記者班恩(Margaux Benn )的採訪指出，她當醫生快10年了，從未在替病人看診後哭泣。但現在，她聽到這些過去從未聽過的病人敘述他們如同地獄般的遭遇，她哭了！

這位烏克蘭臨床心理學家是少數選擇免費和匿名替那些聲稱在被俄羅斯軍隊佔領的領土上被俄羅斯士兵強姦的年輕女孩和婦女的專業人士之一。

卡特琳娜醫生指出，看診時所聽到的這些故事都很相似，她說：“就好像俄羅斯人已經計畫了這一切。 首先，在早上或下午，那些俄羅斯士兵會檢查誰住在這個房子里。 然後他們晚上會再回來，首先殺死家裡的任何男人，掠奪金錢和貴重物品。 他們吃喝在房子里能找到的東西，喝醉後，他們就開始強姦女孩和婦女。 即使在幼兒面前。

她明確指出，在她和她的同事所聽到的幾乎所有案件中，涉及了所有年齡層的俄羅斯男性犯下的集體輪姦事件。

這名女心理醫生還指出，我所照顧的這些年輕女孩不再有牙齒：俄羅斯人揍她們，打斷他們的牙齒，然後還強姦他們。

她並指出，“到目前為止，我和我的心理醫生同事交談過的受害者，大多是未成年少女。”女醫生還說。 “這表明這些俄羅斯軍人罪行的普遍嚴重性，但這還只是冰山一角。”

卡特琳娜醫生親自醫療的有大約有20件看診案例，那些受害少女主要是居住在伊爾平 (Irpin) 、布查 (Boutcha) 和霍斯托梅爾 (Hostomel) ，這些地區是位於基輔的西北郊戰爭激烈的中心。