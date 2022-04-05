烏外長：我對德國總統就對俄政策認錯表示歡迎，應迅速以行動糾錯

烏克蘭/德國/俄羅斯

德國總統、社民黨人施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）長期倡導西方與俄羅斯和解，他最新對自己先前的立場表示遺憾，並稱自己多年來對北溪2號天然氣管道的支持顯然是一個錯誤。烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)5日通過推特表示：“我歡迎德國聯邦總統弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾的誠實言論，承認德國過去對俄羅斯政策的錯誤。”

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烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）和波蘭副總理卡欽斯基（Jarosław Kaczynski）在上周日發表的對德國媒體的採訪中，就施泰因邁爾作為代表人之一的德國政界親克林姆林宮派加以抨擊。

面對布查慘案的曝光和輿論壓力，曾在默克爾總理任內擔任過德國副總理和外長等職的施泰因邁爾最新向媒體表示，俄羅斯入侵烏克蘭意味着他和其他人必須誠實地反思他們的錯誤。

施泰因邁爾告訴記者說：“我對北溪2號的堅持顯然是一個錯誤。”他補充說：“我們在堅持一座俄羅斯不再相信的橋樑，而且其他合作夥伴也警告過我們不要這樣做。”

施泰因邁爾談到：“我們未能成功建立一個共同的歐洲之家。”他補充說：“我不相信弗拉基米爾·普京會為了他的帝國瘋狂而接受他的國家在經濟、政治和道德上的徹底毀滅。”施泰因邁爾說：“在這一點上，我和其他人一樣，都錯了。”

施泰因邁爾坦言，德國“將俄羅斯納入（歐洲）共同安全架構的做法是失敗的。”烏克蘭外長庫列巴周二在推特上轉發了德國之聲就施泰因邁爾對德國過去對俄政策認錯的報道。

庫列巴附文稱：“我歡迎德國聯邦總統弗蘭克-瓦爾特·施泰因邁爾的誠實言論，承認德國過去對俄羅斯政策的錯誤。”他補充說：“我呼籲德國和其他歐盟國家現在就以迅速和堅決的行動來糾正它們。武器和制裁。我們已經沒有時間了。”

此外，梅爾尼克在最新接受德國“今日新聞”（Tagesschau）電視節目採訪時呼籲，德國人為他的國家提供更多支持。他指出，烏克蘭需要重型武器；德國至少必須暫停從俄羅斯購買天然氣。

梅爾尼克在採訪中再次要求德國政府向烏克蘭提供重型武器系統。他強調烏方單憑火箭筒和“毒刺”導彈是無法擊退俄軍入侵的。烏克蘭首先需要的是坦克、裝甲車、榴彈炮和炮彈。

梅爾尼克表示，烏克蘭理解德國人“目前不能派兵”支援，但其他一切都必須“擺在桌面上”。關於歐盟計畫的對俄煤炭進口禁令的討論，梅爾尼克指出，他現在希望在布魯塞爾能有一個非常迅速的決定。

梅爾尼克說：“幾個月來，我們一直在推動最嚴厲的制裁措施。不僅煤炭應該在這個名單上，石油，尤其是來自俄羅斯的天然氣、金屬和其他原材料也應該在這個名單上。”他強調，只有迅速作出決定，才能將資金流向普京的戰爭機器，並儘快停止戰爭。

由於德國在對俄天然氣進口禁令問題上猶豫不決，梅爾尼克提議暫停“一兩個月”的俄羅斯天然氣供應，“以發出普京不能再發動這場戰爭的信號”。梅爾尼克表示，布查大屠殺是一條紅線，這些事件必須得到充分澄清。

梅爾尼克在採訪中還感謝德國人收留了他逃難的同胞。同時，他呼籲德國人民向政府施加壓力以促使德方採取進一步的措施。

梅爾尼克向德國民眾呼籲：“給你們的國會議員寫信，寄信”。梅爾尼克指出，每個德國人都可以提高他們的聲音。他說，唯一道德上正確的決定是“做一切事情——這至少包括暫停天然氣供應。這是打擊普京心臟的唯一方式。”