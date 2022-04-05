視頻 烏克蘭戰爭：俄羅斯在基輔郊區布查野蠻殺害平民

烏克蘭危機

在俄軍撤離後，上周末在基輔西北郊的布查鎮發現了平民屍體，有的在街上，有的在亂葬坑內。美國和歐洲國家將在本周對俄羅斯採取進一步制裁，同時，美國國家安全顧問沙利文表示，烏克蘭將會得到更多的軍事援助。

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布查Boutcha 位於基輔市中心西北 30 公里處，從 2 月 27 日起被俄羅斯軍隊佔領，一個多月以來一直無法進入。 俄軍上周末撤退後，村裡發現了數百具屍體，顯示俄軍對平民的野蠻殺害的暴力行為。 國際社會正在談論俄羅斯是否犯戰爭罪，聯合國將展開調查。

聯合國高級人權事務高級專業巴切萊特表示，俄羅斯軍人的舉止令人嘔吐，她呼籲保存所有涉及可能的戰爭罪行的證據。美國總統拜登要求舉行針對俄羅斯戰爭罪行的國際審判，他表示，美國將對俄羅斯採取進一步的制裁。