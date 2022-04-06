歐委會再令馬耳他停止向境外富商發放“黃金護照”

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歐盟委員會7日再次敦促成員國馬耳他立即停止以吸引投資為目的的發放黃金護照行為，否則將向歐盟法院提起訴訟。

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根據歐委會7日發表的公報，歐委會已向馬耳他發出意見書，繼續推進要求馬耳他停止發放黃金護照的努力。倘若馬耳他政府在未來兩個月內沒有具體行動，歐委會將提向歐洲法院提訴。

歐委會在2020年10月就已經針對馬耳他和塞浦路斯這兩個歐盟成員國發放黃金護照的行為，啟動違規程序，認為向外國富商發放黃金護照換取投資的做法，助長賄賂和洗錢。那些歐盟成員國外富商因此可以以金錢換取公民身份，和在歐盟27國境內自由流動和居留的可能性。俄羅斯和中國富豪是這些黃金護照的主要受益者。

3月底歐委會曾再次要求這兩個國家立即停止這種投資移民項目。

馬耳他政府因應2月底爆發的烏克蘭戰爭，宣布暫停向俄羅斯和白俄羅斯人發放這類護照。歐委會肯定這是一項積極的舉措，但注意到這項暫停決定不涉及其它國籍人士。

塞浦路斯則自2021年10月就宣布廢除這項入籍規定。歐委會表示，在終止針對該國的違規程序之前，將會仔細審查實際執行情況。

保加利亞是三個發放黃金護照的歐盟成員之一。但該國議會在今年3月底，宣布廢止這種做法。

鑒於目前的俄烏戰爭形勢，歐委會特別建議此前曾經發放黃金護照的成員國考慮收回那些可能因烏克蘭戰爭而成為歐盟制裁目標的俄羅斯或白俄羅斯人的歐盟護照。

歐洲議會近期不斷提議歐盟加強針對出售歐盟公民身份的行為的管理措施，一方面強調應當禁止第三方以投資換取歐盟公民身份的做法，另一方面也提議加強對以投資換居留的黃金簽證的管理，防止洗錢、賄賂、逃稅等行為。