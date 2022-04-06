歐洲理事會主席米歇爾表示歐盟遲早必須對俄羅斯的石油和天然氣實施制裁

歐盟/烏克蘭

據法新社報道，歐洲理事會主席米歇爾周三對歐盟議會表示，歐盟“遲早”必須對俄羅斯的石油和天然氣實施制裁。米歇爾4月6日當天指責俄羅斯在烏克蘭殺害平民死亡事件是“戰爭罪行”，這進一步證明裡俄羅斯的暴行，他隨之敦促對俄羅斯的關鍵出口採取制裁措施。

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米歇爾的上述講話是在烏克蘭首都基輔附近城鎮的布恰事件被曝光之後做出的，烏克蘭指控俄軍在基輔附近屠殺數百平民，烏克蘭總統澤連斯基星期二就聯合國安理會未採取行動制止俄羅斯對烏克蘭發動的戰爭提出警告，並呼籲讓莫斯科為其在烏克蘭犯下的罪行承擔責任。烏克蘭將事件定性為種族滅絕；俄羅斯方面則斷然否認，並反過來指責布恰發生了精心策畫且可怕的偽造事件，是烏方在搞“擺拍”“偽造”。聯合國秘書長古特雷斯通過推特發文對這一事件表示震驚，並呼籲展開獨立調查。

稍早，歐盟委員會主席馮德萊恩說，歐盟宣布針對俄羅斯的最新制裁，包括禁止從俄羅斯進口煤炭，不會是歐盟的最後一輪制裁，將在這個基礎上採取更多措施，可能包括針對俄羅斯石油。歐盟委員會周二宣布，歐盟委員會主席馮德萊恩周三將前往烏克蘭首都基輔，會晤烏克蘭總統澤連斯基以表達對烏克蘭的支持。她將由歐盟外交和安全政策高級代表博雷利陪同前往。歐盟委員會周二提議對俄羅斯實施第五輪制裁，包括擬禁止每年從俄羅斯進口價值40億歐元的煤炭。這些制裁措施還需先得到歐盟27個成員國支持。

美國也打算加大對俄制裁。華爾街日報說，據一名知情人士透露，美國計畫在周三宣布一攬子新的制裁措施，其中包括禁止在俄羅斯的所有新投資。這名知情人士說，這些制裁措施將與美國盟友協調公布，其中還將包括對俄羅斯金融機構和國有企業，以及俄羅斯政府官員及其家人的額外製裁。美國官員稱，拜登政府的制裁對象包括俄羅斯最大的兩家銀行和俄總統普京的兩個女兒。

另外，北約秘書長斯托爾滕貝格表示，周三及周四舉行的北約外長會議將討論向烏克蘭提供更多武器，包括例如反坦克武器、彈藥、醫療用品和高端武器系統等。他表示，俄羅斯計畫佔領烏克蘭東部的整個頓巴斯地區，建立通往克里米亞的走廊，預計未來數周，俄羅斯將在烏克蘭東部和南部進一步推進。