荷蘭響應制裁俄羅斯 凍結屬俄船東14艘遊艇

荷蘭外交部長侯科斯特拉(Wopke Hoekstra) 4 月 6 日周三表示，荷蘭政府海關當局已將 14 艘遊艇封鎖凍存在造船廠，其中12 艘正在建造中，2 艘則正在維修中，這些遊艇是針對俄羅斯實施制裁鎖定的目標。

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荷蘭外交部長在給荷蘭議會的一封信中說：“鑒於目前的制裁措施，這些船隻目前無法交付、轉讓或出口，” 在12艘正在打造中的船隻，包括有船身 長度超過 35 米的豪華船舶。 這些屬於“俄羅斯受益所有人”的遊船分布在荷蘭五個不同的船塢打造。這是法國費加羅報的報道。

荷蘭外交部長指出：“這些不是出現在歐洲制裁名單上的人，但鑒於目前的措施，這些船隻 目前暫時停止進行交貨、轉讓或出口。” 當局對於這些正在維修中的遊艇進行更深入的調查。

侯科斯特拉並說：正在維修的兩艘遊艇也在進一步調查中。 “其中一艘遊艇與歐盟制裁名單上的人的關係正在調查中。”。 自俄羅斯於 2 月 24 日開始入侵烏克蘭以來，包括法國在內俄幾個歐洲國家，最近相繼宣布沒收受制裁的俄羅斯船東遊艇。

外交部長指出，“政府強調：遵守和執行對俄羅斯的制裁措施是非常重要。這位部長還說，此外，荷蘭還凍結了約 5.16 億歐元的相關資產和 1.55 億的交易金額。