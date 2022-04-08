報復華沙驅逐俄外交官 莫斯科驅逐45波蘭外交官

莫斯科驅逐波蘭外交官

為報復華沙於3月下旬以間諜為由驅逐45名俄羅斯外交官，莫斯科8日宣布，將驅逐相同數目的波蘭外交官。

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俄羅斯外交部表示，已召見波蘭駐莫斯科大使，“強烈抗議”3月23日俄國外交官遭到波蘭無理驅逐，並稱“波蘭大使被告知，我們認為此舉證實華沙渴望徹底破壞雙邊關係。…責任完全在波蘭方。”

俄羅斯外交部並宣布，波蘭駐俄大使館以及駐伊爾庫次克（Irkutsk）、加里寧格勒（Kaliningrad）和聖彼得堡（Saint Petersburg）等城市領事館的45名人員為“不受歡迎人物”，以回應波蘭的不友好行為。被驅逐的外交官必須在4月13日前離開俄國。