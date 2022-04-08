德國總統呼籲設立針對普京和拉夫羅夫的戰爭罪法庭

烏克蘭/德國/戰爭罪法庭

德國《明鏡》雜誌援引德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)的話報道稱，史坦邁爾呼籲設立針對俄羅斯總統普京和外交部長拉夫羅夫的戰爭罪法庭。

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路透社今天引述德國《明鏡》報道說，德國總統史坦邁爾(Frank-Walter Steinmeier)呼籲設立針對普京和拉夫羅夫的戰爭罪法庭。

德國總統史坦邁爾說，“任何對這些罪行負有責任的人，都必須自己作出解釋。” 德國總統在接受《明鏡》雜誌的採訪時說，“這包括士兵。包括軍事指揮官。當然還有那些負有政治責任的人。”

該報道稱，烏克蘭指控俄羅斯犯有種族滅絕和戰爭罪。克里姆林宮周二表示，西方關於俄羅斯軍隊在烏克蘭布查鎮處決平民的指控是一項“駭人聽聞的捏造”，旨在詆毀俄軍並為西方新制裁提供理由。