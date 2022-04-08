歐盟高官馮德萊恩和博雷利啟程去基輔 烏東一車站遭火箭彈襲擊

歐洲聯盟/烏克蘭

歐盟委員會主席烏蘇拉-馮德萊恩和歐盟歐盟外交與安全政策高級代表何塞普-博雷利周五宣布，他們正在前往基輔的路上，以表達他們對烏克蘭面對俄羅斯入侵的支持。

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法新社報道，馮德萊恩在推特上寫道："我期待着基輔，"她在留言中附上了一張她與博雷利和斯洛伐克總理在火車站台上的照片，旁邊是一列印有烏克蘭顏色的火車。

歐盟外交部長也發布了一張顯示他與馮德萊恩女士和其他人的照片。

歐盟領導人周四宣布了這次旅行，以示對烏克蘭的 "堅定不移的支持"。馮德萊恩周四在訪問瑞典斯德哥爾摩期間曾告訴記者：“烏克蘭人民值得我們團結起來，這就是我明天會去基輔的原因。” 她說，我希望傳達非常強而有力的訊息，即我們堅定不移地支持烏克蘭人民，還有他們為我輩共同價值英勇地奮戰。”

兩人預計與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會面，周六 （9號）將出席在華沙舉行的 "為烏克蘭站起來 "活動。以便為烏克蘭難民籌集資金。歐盟委員會也發表推特證實了這個消息，並指出馮德萊恩將和加拿大總理杜魯多共同主持這個活動。

俄羅斯入侵烏克蘭已經進入第44天，俄軍撤離布查鎮後傳出的圖片慘狀震驚全球，引發對俄羅斯的進一步譴責和制裁，周四，歐盟通過的制裁就包括對俄羅斯煤炭的禁運和對俄羅斯船隻關閉歐洲港口。歐盟還提出將向烏克蘭供應武器的資金增加5億歐元，使入侵開始以來的總額達到15億歐元。

在馮德萊恩和博雷利基輔行之前，在歐洲議會主席羅伯塔-梅措拉也對烏克蘭首都進行了訪問。

3月15日，波蘭、斯洛文尼亞和捷克共和國的總理在烏克蘭首都被圍困的情況下，進行了自俄羅斯入侵開始以來歐洲領導人的首次訪問。

據莫斯科方面稱，俄羅斯軍隊最近幾天一直在放鬆對基輔的控制，以期將俄羅斯的攻勢集中在烏克蘭東部地區。

就在馮德萊恩和博雷利乘火車前往基輔時，兩枚火箭彈擊中烏克蘭東部頓巴斯地區的克拉馬托爾斯克火車站，至少造成20人死亡，數天來，成千上萬的人通過該火車站被疏散到該國其他地區。一名法新社記者看到了裝在屍袋中的屍體，至少有20人。路透社稱死亡人數超過30人，受傷人數約為100人。