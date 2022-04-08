武器與制裁：澤連斯基敦促不要讓烏克蘭望眼欲穿

烏克蘭/芬蘭

烏克蘭總統澤連斯基周五今天在芬蘭議會面前懇求，不要讓烏克蘭在等待中盼望西方武器，和對俄羅斯進行進一步強有力的制裁，以配得上1939-40年芬蘭抵抗運動流行的 "莫洛托夫雞尾酒"的名稱。二戰期間，芬蘭人對蘇聯與德國簽訂互不侵犯條約深惡痛絕，後抵抗蘇聯入侵發明土造炸彈，用當時的蘇聯外交部長莫洛托夫名字叫炸彈。

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據法新社今天報道說，烏克蘭領導人批評 "那些讓我們等待的人，讓我們等待我們深深需要的東西，等待捍衛我們生命的手段"，烏克蘭持續呼籲西方提供更強大的武器和更有力的經濟制裁。

澤連斯基說，"我們需要我們在歐盟的一些夥伴所擁有的武器，" 這位烏克蘭領導人呼籲歐洲對俄羅斯採取 "莫洛托夫雞尾酒 "的制裁措施，這指的是芬蘭人在第二次世界大戰中對蘇聯的戰爭中流行的燃燒彈的名稱。

澤連斯基責問，歐洲能無視對俄羅斯石油的禁運多長時間？

歐盟27國代表周四同意對俄羅斯煤炭實施禁運，並對俄羅斯船隻關閉歐洲港口，這是針對莫斯科的第五輪制裁。但基輔要求更多，特別是針對石油和天然氣也應該實行制裁與禁運。

據澤連斯基說："我們需要對俄羅斯進行強有力的有效制裁，永久性制裁，一種'雞尾酒式制裁'，像莫洛托夫雞尾酒一樣讓人銘記。

芬蘭戰士選擇火焰瓶的名字是為了詆毀蘇聯外交部長維亞切斯拉夫-莫洛托夫，他是納粹德國和蘇聯之間災難性的互不侵犯條約的設計師。

澤連斯基多次提到二戰中冬季戰爭（1939-1940年），在此期間，芬蘭對蘇聯的入侵進行了激烈的抵抗，並說這與當前的烏克蘭戰爭有許多相似之處。澤連斯基說：“俄羅斯對烏克蘭的戰爭不僅對我們國家的未來具有決定性意義，而且對所有與俄羅斯接壤的人也具有決定性意義，就像你們83年前那樣。”

法新社說，澤連斯基對芬蘭國會議員的講話恰好與一些令人不安的事件相吻合。周五上午，一架俄羅斯政府飛機，即IL-96-300，在芬蘭南部海岸附近侵犯了芬蘭領空有三分鐘之久。

芬蘭國防部和外交部的網站也俄羅斯侵犯芬蘭領空之前不久遭駭。

法新社說，芬蘭與俄羅斯有1300多公里的邊界，在烏克蘭被入侵後正在考慮加入北約，預計很快就會做出決定。