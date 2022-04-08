烏東火車站遭導彈襲擊死傷嚴重 歐盟強烈譴責 俄羅斯否認指控

烏克蘭/俄羅斯

烏克蘭安全部門今天周五報告，烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站遭到導彈襲擊，造成至少39人死亡，包括4名兒童。死傷人數將有可能增加。歐盟強烈譴責俄羅斯對該火車站襲擊。俄羅斯方面稱，沒有對該火車站發動導彈襲擊。

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據法新社今天引述烏克蘭安全部門（SBU）表示，在周五對烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站的導彈襲擊中，至少有39人死亡，包括4名兒童。據SBU發言人Artiom Dekhtiarenko在Facebook上說：“俄羅斯法西斯分子炮擊了克拉馬托爾斯克火車站，39人死亡，包括4名兒童。”

歐盟外交負責人何塞普-博雷利強烈譴責俄羅斯周五肇事對烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站的襲擊，該襲擊造成傷亡痛苦。

據博雷利在推特上說："我強烈譴責今天上午俄羅斯對#克拉馬托爾斯克的一個火車站進行的毫無差別的攻擊，該攻擊造成數十人死亡，多人受傷。"他譴責說："這是又一次企圖關閉逃離這場無理戰爭的人的逃生通道，造成人類痛苦。

法新社說，俄羅斯軍方周五否認對烏克蘭東部克拉馬托爾斯克火車站的任何導彈襲擊，並譴責基輔部隊的 "挑釁"。

俄羅斯國防部說："基輔民族主義政權的代表關於俄羅斯對克拉馬托爾斯克火車站進行導彈襲擊的所有聲明是一種挑釁，與事實不符。俄羅斯國防部說，"我們特彆強調，在克拉馬托爾斯克火車站附近發現的托奇卡-U型戰術導彈的碎片，以及目擊者播放的（圖像），只由烏克蘭武裝部隊使用。"

法新社說，俄羅斯系統地否認對烏克蘭的平民死亡負有責任，俄羅斯於2月24日在烏克蘭發動了軍事侵略行動。俄羅斯指稱是特別軍事行動。