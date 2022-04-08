美國稱應餓死俄羅斯的“戰爭機器”

烏克蘭/俄羅斯/制裁

美國副財長阿德耶莫(Wally Adeyemo)周四告訴路透社，美國正在加強對俄羅斯的制裁，以剝奪莫斯科“戰爭機器”繼續入侵烏克蘭所需的資金和零部件，但遏制俄羅斯能源出口這一主要資金來源將需要時間。制裁意味着俄羅斯的錢少了，普京將被迫在支撐經濟和投資烏克蘭戰爭之間做出選擇。”

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據路透社稱聽美國副財長阿德耶莫(Wally Adeyemo)講，美國計畫怎麼餓死俄羅斯的“戰爭機器”。阿德耶莫在接受路透採訪時說，如果俄羅斯不停止入侵，美國及其盟國“還有很多我們可以而且將會做的事情”來懲罰莫斯科。

繼最初凍結俄羅斯資產的行動之後，華盛頓及其盟國本周又宣布了漸進的步驟。他們目前已接近既要懲罰俄羅斯、又不給國內經濟造成痛苦的制裁極限。

阿德耶莫說，拜登總統周三宣布的一項新的投資禁令，禁止美國人投資於俄羅斯公司的股權和債券以及投資基金，切斷了俄羅斯國防工業和其他部門與世界最大投資來源的聯繫。據阿德耶莫說，“這意味着俄羅斯將被剝奪建設經濟所需的資本，以及投資於其戰爭機器的資本，”阿德耶莫說。

當被問及是否會禁止已經在俄羅斯的公司進一步資助其業務時，阿德耶莫說，美國財政部正在與私營部門磋商。阿德耶莫說，美國及其歐洲盟友將對準俄羅斯的軍事供應鏈，不讓他們獲得造坦克、供應導彈所需要的關鍵部件。

阿德耶莫說，“我認為影響將是直接的，就像之前的制裁對經濟的影響是直接的一樣。”美國官員估計，俄羅斯經濟今年將出現10%的萎縮，通脹率接近20%。

阿德耶莫說，金融制裁迫使俄羅斯將更多的硬通貨能源收入用於捍衛盧布彙率，從而消耗了可用於戰爭的資金。阿德耶莫說，“這意味着俄羅斯的錢少了，(普京)總統將被迫在支撐經濟和投資烏克蘭戰爭之間做出選擇。”