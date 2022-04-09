奧地利總理到訪基輔 英首相約翰遜突訪基輔與澤連斯基會晤

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奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）4月9日抵達烏克蘭首都基輔與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）和總理什米加爾（Denys Chmyhal）舉行了會談。烏克蘭駐英國大使館當天則在推特上發布了英國首相約翰遜與澤連斯基在基輔會面的圖片。英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）隨後在推特上對這一消息加以證實。

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內哈默周六上傳了他與澤連斯基舉行會談的圖片，並附文稱：“感謝澤連斯基你在基輔開誠布公的談話和友好的歡迎。奧地利知道烏克蘭人民目前正在遭受什麼。我們將在力所能及的範圍內提供幫助，以減輕人道主義痛苦並結束這場戰爭。”

內哈默會後向媒體表示，奧地利在軍事上保持中立，“但我們明白，我們必須幫助發生不公正和戰爭罪行的地方。”內哈默稍後將訪問基輔近郊的布查，他稱該城鎮是“戰爭罪行的所在地”。

內哈默說：“我們必須讓聯合國知道這些戰爭罪行，國際司法必須開始調查和打擊這些罪行。”澤連斯基感謝他迄今為止對烏克蘭的支持，並再次呼籲對俄羅斯進行更多制裁。

澤連斯基在與內哈默進行會談後向媒體介紹稱：“我們討論了有關我們雙邊關係的幾個重要問題，關於全力支持烏克蘭未來加入歐盟大家庭的問題。我們還討論了對俄羅斯的強有力的制裁政策和增加制裁的問題。”

烏總理什米加爾也在推特上發布了他與內哈默會面的照片，並表示:“今天在基輔與奧地利聯邦總理內哈默舉行了會議。感謝歐盟對俄聯邦制裁的支持和持續執行，強調需要增加壓力以結束戰爭。討論了由政府制定的烏克蘭恢復計畫和基金。”

此前，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）、歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）和斯洛伐克總理黑爾格（Eduard Heger）一行8日到訪基輔，並與澤連斯基等烏方官員舉行了會談。

值得一提的是，烏克蘭駐英國大使館周六在推特上發布了英國首相約翰遜與澤連斯基在基輔會面的圖片。澤連斯基在其Instagram賬戶上上傳了記錄約翰遜來訪的圖片，並表示：“英國首相是對俄羅斯入侵最有原則的反對者之一，是對俄羅斯施加制裁壓力和對烏克蘭提供國防支持的領導者。歡迎來到基輔，我的朋友！”

英國首相府的一位發言人向媒體表示：“首相已經前往烏克蘭，親自會見澤連斯基總統，以示對烏克蘭人民的聲援。他們將討論英國對烏克蘭的長期支持，首相將提出一個新的財政和軍事援助方案。”

約翰遜也在推特上談到了周六的會面，稱在基輔與澤連斯基的會談是“我們對烏克蘭人民堅定不移的支持的表現”。約翰遜在一篇貼有兩位領導人握手照片的帖子中說：“我們正在制定一攬子新的財政和軍事援助計畫，這證明了我們對（支持）他的國家與俄羅斯野蠻運動的鬥爭的承諾。”

此前，英國政府8日宣布向烏克蘭提供價值1億英鎊的追加軍事援助，包括800多枚NLAW反坦克導彈和“星光”防空導彈、頭盔、防彈背心和夜視鏡等軍事物資。英國外交部當天還宣布對俄總統普京的兩個成年女兒和俄外交部長拉夫羅夫的女兒進行制裁，以進一步打擊俄羅斯精英及其家人。