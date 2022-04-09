德國聯邦國防軍幾乎沒有可供給烏克蘭的武器了

烏克蘭

據德國電視一台和德國廣播電台報道，多日來，德國前總理默克爾為任期內沒有同意烏克蘭靠近北約和歐盟而受到批評。基民盟籍默克爾為自己當年的政策做了辯護。但批評聲持續不斷，認為默克爾對現在的烏克蘭戰爭負有潛在的連帶責任。默克爾不再表態。現在，基民盟高層經過討論後，明確支持前黨領袖默克爾的路線。

廣告 繼續瀏覽後續

烏克蘭戰爭繼續牽動德國的神經。據N-TV電視台報道，柏林周六齣現了多個反戰遊行，其中一個遊行也反對俄國和北約兩大陣營擴張軍備。

德國電視二台周六報道說：德國國防部長蘭布雷希特表示，德國聯邦國防軍顯然沒有多少可以提供給烏克蘭的武器了。

在布查暴行曝光後，德國《明鏡》周刊，《星星》周刊等報道說，烏克蘭士兵也錄下了自己非法槍殺俄國傷員的罪行。根據《紐約時報》的調查，為烏克蘭作戰的士兵槍殺了一名重傷的俄羅斯戰鬥人員。該視頻已在互聯網上流傳數日。該行為將構成戰爭罪。俄國士兵於三月間在德米特里夫卡附近遭烏克蘭戰士非法槍殺。該小鎮離布查只有幾公里，離基輔也不遠。視頻上能看到多個俄國士兵一動不動的躺在自己的血泊中。其中一個士兵動了動。烏克蘭士兵立即補了一槍，將其殺死。

根據德國電視一台“德國走勢”民意調查，民眾對德國政府處理烏克蘭戰爭的政策的認可在下降。根據西德意志廣播電台周四公布的該民調結果，37%的受訪者認為，政府的處理方法是適當的，比三月中旬的上一次民調減少了16個百分點。45%的受訪者認為，政府的反應還不夠，比三月份增加了18個百分點。11%的受訪者認為，政府的處理太過分了，佔比減少了3%。91%的人表達了對烏克蘭人民的極大關注，64%的人擔心歐洲會發生重大戰爭。

《新蘇黎世報》認為，俄國在以殘忍的方式威脅烏克蘭和西方。但西方還沒有失去中國。中國也沒有放棄西方。人們必須努力阻擋中國與俄國進一步結盟。