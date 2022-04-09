歐盟駐烏克蘭大使重回基輔辦公 意大利等國外交使團跟隨效仿

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）4月8日到訪烏克蘭首都基輔，並與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)舉行了會談。歐盟對外行動署當天通過聲明宣布，歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯（Matti Maasikas）等外交工作人員將回到基輔繼續辦公。

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歐盟對外行動署周五發表的聲明指出：“歐盟正在恢復其在基輔的外交存在。2月24日俄羅斯入侵後，歐盟駐烏克蘭代表團暫時遷往波蘭城市熱舒夫。今天，博雷利在訪問基輔期間宣布，歐盟駐烏克蘭代表團的工作現在將再次由基輔領導。”

博雷利表示：“通過這次訪問，歐盟又回到了基輔。我的意思是：我們的代表團團長回到這裡，以便我們能夠更直接、更密切地與烏克蘭當局合作。”聲明補充說，歐盟駐烏克蘭大使馬西卡斯周五陪同博雷利和馮德萊恩在基輔進行聯合訪問。馬西卡斯將繼續留在基輔工作，重新開放代表團駐地，並評估代表團所有工作人員逐步返回基輔的條件。

博雷利強調：“在基輔期間，我們親眼目睹了烏克蘭政府在非常困難的情況下，仍有能力確保國家和政府機構的有效和全面運作。我們的代表團返回基輔將確保與政府進行更好的互動，並為烏克蘭人民提供更多支持。”

在俄羅斯全面入侵烏克蘭後不久，歐盟代表團就從基輔撤離了，因為俄軍對基輔及其郊區的攻擊越來越激烈。撤離後，歐盟駐烏克蘭代表團在該國西部城市熱舒夫工作，在那裡協調歐洲和國際對烏克蘭的援助。代表團的一些工作人員仍將在那裡工作，並繼續進行這些合作努力。

馬西卡斯9日通過推特表示，他本人非常高興能重回基輔。歐盟駐烏克蘭代表團在基輔的辦公地點院內也再次升起了歐盟的旗幟。此前，斯洛文尼亞、立陶宛和愛沙尼亞等國政府已表示，他們的駐烏克蘭使團將遷回基輔辦公。

意大利外長迪馬約（Luigi Di Maio）周六向媒體介紹稱：“紮佐大使（Pier Francesco Zazo）和我們的大使館從未離開過烏克蘭——其在該國西部的利沃夫。但現在是時候向烏克蘭人發出一個重要信號了......並感謝他們將俄羅斯軍隊趕出基輔。”迪馬約說，一些意大利公民仍然留在基輔，“由於烏克蘭的抵抗，他們更加安全”。