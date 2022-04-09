英繼續軍援烏克蘭

澤連斯基：“其他國家要效仿”英國

Guerre en Ukraine : Boris Johnson promet des véhicules blindés et des missiles antinavires à Volodymyr Zelensky le 8 avril 2022 © AFP

作者： 法廣 1 分鐘

8日，英國首相約翰遜宣布，將向烏克蘭提供價值1億英鎊的武器。澤連斯基呼籲西方“效仿”英國給烏克蘭軍事援助的做法。英國首相約翰遜還表示：布查的暴行永久地“玷污”着普京的聲譽。