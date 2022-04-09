英繼續軍援烏克蘭 澤連斯基：“其他國家要效仿”英國 發表時間： 09/04/2022 - 22:12 Guerre en Ukraine : Boris Johnson promet des véhicules blindés et des missiles antinavires à Volodymyr Zelensky le 8 avril 2022 © AFP 作者： 法廣 1 分鐘 8日，英國首相約翰遜宣布，將向烏克蘭提供價值1億英鎊的武器。澤連斯基呼籲西方“效仿”英國給烏克蘭軍事援助的做法。英國首相約翰遜還表示：布查的暴行永久地“玷污”着普京的聲譽。 廣告 繼續瀏覽後續 報道稱，英國將向烏克蘭提供的武器包括“星紋”防空導彈和800枚反坦克導彈。 約翰遜還說，英國將提供“能夠在空中停留直至瞄準目標”的精確軍火，以及更多的頭盔、防彈衣和夜視儀。此外，英國國防大臣華萊士稱，英國還將為烏克蘭提供適合道路巡邏和護送的重型裝甲車輛。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 烏克蘭危機