英繼續軍援烏克蘭

澤連斯基：“其他國家要效仿”英國

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Guerre en Ukraine : Boris Johnson promet des véhicules blindés et des missiles antinavires à Volodymyr Zelensky le 8 avril 2022
Guerre en Ukraine : Boris Johnson promet des véhicules blindés et des missiles antinavires à Volodymyr Zelensky le 8 avril 2022 © AFP
作者： 法廣
1 分鐘

8日，英國首相約翰遜宣布，將向烏克蘭提供價值1億英鎊的武器。澤連斯基呼籲西方“效仿”英國給烏克蘭軍事援助的做法。英國首相約翰遜還表示：布查的暴行永久地“玷污”着普京的聲譽。

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報道稱，英國將向烏克蘭提供的武器包括“星紋”防空導彈和800枚反坦克導彈。

 

約翰遜還說，英國將提供“能夠在空中停留直至瞄準目標”的精確軍火，以及更多的頭盔、防彈衣和夜視儀。

此外，英國國防大臣華萊士稱，英國還將為烏克蘭提供適合道路巡邏和護送的重型裝甲車輛。

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