馮德萊恩告訴澤連斯基：你們的戰鬥就是我們的戰鬥，歐洲站在你們這邊

歐盟/烏克蘭/俄羅斯

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）4月8日到訪烏克蘭首都基輔。馮德萊恩一行當天還對發生烏克蘭平民遭受屠殺事件的位於基輔近郊的布查進行了實地訪問。馮德萊恩周六在波蘭首都華沙參加為支持烏克蘭籌資活動時指出，她在布查看到的景象令人“恐怖”，並重申她對正在與俄羅斯入侵作鬥爭的烏克蘭人民的“欽佩”。

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馮德萊恩周六通過推特表示：“你們的戰鬥就是我們的戰鬥。歐洲站在你們這邊。這就是我昨天在基輔帶給烏克蘭總統澤連斯基和烏克蘭人民的信息。”馮德萊恩當天抵達華沙參加了由歐盟發起的為支持烏克蘭舉行的全球籌資活動。她指出：“烏克蘭人民表現出巨大的勇氣。他們值得我們欽佩。他們迫切需要的是我們的支持。讓我們團結起來，為逃離入侵的人們籌集急需的資金。”

馮德萊恩周六晚間介紹稱：“今天，我們為烏克蘭境內外逃離入侵的人們籌集了91億歐元。而且還會有更多！我們將繼續提供支持。一旦炸彈停止下落，我們將幫助烏克蘭人民重建他們的國家。”她指出：“在這個黑暗的時刻，世界各國、企業和人民的慷慨解囊提供了一些光明。我要感謝所有參與這項全球團結努力的人。我們將繼續支持烏克蘭。”

馮德萊恩當天在活動上談及她對發生烏克蘭平民遭屠殺的布查訪問時說：“我在布查看到的恐怖無以言表，普京軍隊的醜陋面孔恐嚇人民。” 她強調：“我非常欽佩我們勇敢的烏克蘭朋友與之抗爭。他們正在為我們的戰爭而戰。”

馮德萊恩補充說：“他們參與的是我們的鬥爭，因為不僅是烏克蘭為其主權和完整而戰，而且他們也在為人性是否會獲勝，或者是否會導致令人髮指的破壞而戰。”

澤連斯基和加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）等多國領導人也在這一名為“烏克蘭挺身而出”（#StandUpForUkraine）的活動上發表了講話。澤連斯基讚揚了他的同胞們的勇氣，並再次呼籲國際社會向烏克蘭提供更多的軍事和財政援助。

澤連斯基說：“俄羅斯領導層未能解釋一個事實。其攻擊世界上另一個最大的國家——烏克蘭，烏克蘭是勇氣中最大的國家。我們不害怕大規模導彈襲擊、俄羅斯戰機和永無止境的坦克縱隊。”

特魯多在講話中表示：“我們今天來到這裡是為了響應澤連斯基總統關於國際社會動員起來支持烏克蘭難民和所有烏克蘭人的呼籲。”