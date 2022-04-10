澤連斯基稱俄鎖定全歐 烏克蘭準備在烏東大戰一場

烏東將大戰一場

烏克蘭總統澤連斯基表示，俄羅斯借其侵略行徑鎖定整個歐洲，阻止俄國侵略烏克蘭對於所有民主政體的安全至關重要。澤連斯基的顧問表示，基輔當局已準備好在烏東與俄軍“大戰一場”，當地數以千計民眾憂心俄軍即將發動攻勢，連忙逃亡避難。10日，烏克蘭中部第聶伯羅市（Dnipro）市內機場在俄羅斯軍方最新一輪炮擊中全毀。

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美聯社報導，澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在當地時間9日夜對烏克蘭人民的演說中說，俄國的侵略“意圖不僅限於烏克蘭”，“整個歐洲都是俄國的目標”。

他說：“這就是為何所有民主政體、歐洲所有勢力支持烏克蘭對和平的渴望，不僅僅是種道德義務。事實上，這是所有文明國家的防禦戰略。”

數名歐洲領袖致力展現與烏克蘭團結一致，澤連斯基感謝英國和奧地利領導人9日造訪烏克蘭首都基輔（Kyiv）並承諾進一步伸援。

他也為一項全球募資活動感謝歐洲聯盟執行委員會和加拿大總理。這項活動為逃離家園的烏克蘭民眾募得超過100億歐元。

澤連斯基再度呼籲完全禁止進口俄羅斯石油與天然氣，形容油氣是俄國“自信和免受懲罰”的源頭。

澤連斯基10日在推特表示，他透過電話與德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）討論額外製裁俄國的可能性，以及提供烏克蘭新的國防與財務支持。

美國民間企業馬薩爾科技（Maxar Technologies）8日蒐集到的衛星影像顯示，一支13公里長的俄軍車隊穿越烏克蘭大布爾盧克鎮（Velykyi Burluk），向南進逼頓巴斯地區。

西方軍事分析家說，烏克蘭東部一塊弧形領土─從北端的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）到南端的刻松（Kherson）─遭到俄方控制。但根據西方評估，烏軍反擊威脅到俄國對刻松的掌控，且烏克蘭部隊持續擊退俄軍在頓巴斯其他地方的攻勢。

法新社報導，烏克蘭總統府顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）表示，烏克蘭必須先在東部頓巴斯（Donbas）地區擊退俄軍，總統澤連斯基才會與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）見面。

國際傳真社（Interfax）引述波多利雅科在國營電視台的談話表示，“烏克蘭準備好大戰一場。烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場”。

“接下來兩位總統才會見面，這也許會費時2至3周。”

烏東的克拉莫托斯克（Kramatorsk）火車站前一天遭導彈攻擊，造成52死109傷之後，10日恢復疏散行動。莫斯科否認發動這項攻擊。

俄羅斯入侵烏克蘭迄今6周，在無法如原先計畫迅速拿下基輔後，已將作戰重心轉往烏東和烏南。

英國軍事情報單位10日表示，由於入侵烏克蘭後兵力損失不斷升高，俄羅斯軍方正尋求召回2012年以來退役的官兵，以增加武裝部隊員額。

英國國防部在推特上的一份定期公告稱，俄軍為提高戰力，還包括嘗試從摩爾多瓦（Moldova）親俄派分離勢力所控制、未被承認的聶斯特河沿岸地區（Transnistria）招募新兵。