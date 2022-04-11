中國歐盟商會致函胡春華敦促調整防疫政策

中國/新冠疫情/歐盟聯盟

中國歐盟商會周一（4月11號）表示已致函中國政府，詳細說明中國實施的COVID控制措施如何擾亂了歐洲公司，並敦促其修改政策，包括允許對一些COVID陽性患者進行家庭隔離。

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路透社報道，在一封日期為4月8日、致中國國務院和胡春華副總理的信中，商會說 "大規模測試和隔離的舊方式 "無法克服Omicron變體帶來的挑戰。

路透社稱看到了該信的副本並得到了商會的確認。但這封信沒有公開發布。

由歐盟商會主席伍德克(Joerg Wuttke)簽署的這封信說："目前為試圖控制最近在中國爆發的COVID-19疫情而採取的措施正在造成重大幹擾，從物流和生產一直延伸到中國境內的供應鏈。“

信中補充說，中國德國商會在前一周進行的一項快速調查顯示，51%的德國公司的物流和倉儲以及46%的德國公司的供應鏈 "完全被中國目前的COVID-19情況所擾亂或受到嚴重影響。" 中國美國商會及上海美國商會近期進行的調查也顯示，位在上海及中國各地的美企也面臨類似困境。

該商會因此建議修訂中國的防疫措施，包括允許沒有癥狀或癥狀輕微的陽性病例在家中隔離，並讓中國民眾獲得信使核糖核酸mRNA疫苗。

路透社說，中國國務院沒有立即回應路透社傳真的評論請求。

中國國務院及相關單位目前尚未對歐盟商會這封信作出回應。一位商會發言人說："歐盟商會正在與有關當局保持聯繫，並期待着儘早跟進信件的內容。 "

路透社報道，中國對新冠疫情採取了“清零戰略”，試圖對所有陽性病例進行檢測、追蹤和集中檢疫，並在上海和東北的吉林省實施封鎖試圖抑制最近的爆發。但封鎖措施迫使工廠要麼停止運營，要麼通過 "閉環 "運作，即把選定的員工留在現場工作以保持生產線的運行，同時限制外部運輸。但即使是閉環操作也受到了供應商關閉的影響。

上海於3月28日起以黃浦江為界分兩批對全市進行封控核酸篩查。原方案是第一批先行封控的浦東、浦南等4月1日解封；第二批浦西地區4月5日解封。

而就在歐盟商會致函中國副總理胡春華之際，路透社引述上海發布報道，中國國務院副總理孫春蘭4月9日至10日在上海調研指導疫情防控工作，強調，要堅持“動態清零”總方針不猶豫不動搖，堅定信心迎難而上，咬緊牙關持續奮戰，堅決做到“四應四盡”，全力以赴打贏疫情防控攻堅戰。孫春蘭指出：“作為擁有2,500萬人口的超大城市，當前上海疫情防控正處在最緊要的關鍵階段，要進一步統一思想，以快制快、兵貴神速，在核酸檢測、轉運收治隔離、方艙醫院和隔離點建設等各方面迅速有力推進。”