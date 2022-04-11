受俄羅斯入侵烏克蘭影響 芬蘭和瑞典據報或最早今夏申請加入北約

芬蘭/瑞典/俄羅斯

英國《泰晤士報》4月10日援引美國政府官員的消息報導稱，俄羅斯入侵烏克蘭的決定致使其犯下了一個“巨大的戰略錯誤”，因為芬蘭和瑞典看起來準備最早在今年夏天加入北約。

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美國有線電視新聞網（CNN）9日報導指出，據北約官員透露稱，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，在北約內部關於瑞典和芬蘭加入該集團的討論變得極為嚴肅。美國國務院的高級官員說，在上周的北約外長會議上，瑞典和芬蘭的外長們都受邀參加了會議。

官員們說，這些討論強調了俄總統普京對烏克蘭的入侵在多大程度上只起到了重振和統一北約聯盟的作用，這則與普京在戰爭開始前聲稱的目標完全相反。克林姆林宮在發動戰爭前曾指責並要求北約“停止東擴和接納新成員”，並稱該集團威脅到俄羅斯的安全。相反，自俄羅斯全面入侵烏克蘭後，受到巨大壓力的北約增強了其聯盟東翼的軍事部署，並加大了對烏克蘭的多國軍事援助。

隨着俄羅斯在烏克蘭的戰爭持續進行，瑞典和芬蘭國內關於加入北約的輿論探討已經發生了重大轉變。一位芬蘭前總理向CNN表示，該國加入北約的舉動“在2月24日俄羅斯入侵時基本已經完成”。

美國國務院一位高級官員本周舉例說：“如果你看看芬蘭和瑞典的公眾輿論，以及他們的觀點在過去六周內如何發生了巨大的變化，我認為這是另一個例子，說明（入侵烏克蘭）這一直是一個戰略失敗。”

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）8日表示，芬蘭議會將在“未來幾周內 ”討論加入北約的可能性。她並補充說，希望這些討論將在“仲夏之前 ”結束。馬林說：“我認為我們將進行非常謹慎的討論，但我們也不會在這個過程中花費更多的時間，因為情況當然是非常嚴峻的。”

報導指，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）3月底在接受SVT採訪時並沒有排除她的國家加入北約的可能性。一位瑞典官員告訴CNN，瑞典正在進行一項安全政策分析，該分析將於5月底完成，預計政府將在該報告後宣布其立場。知情人士們說，瑞典可能會更早地公布其立場，這取決於鄰國芬蘭何時公布其決定。

芬蘭駐美國大使豪塔拉（Mikko Hautala）告訴CNN，兩國彼此密切協調，但每個國家都會做出自己的獨立決定。一名芬蘭官員在上周五表示，他們的國家不會因為“絕望”而尋求加入北約的集體防禦。相反，莫斯科在烏克蘭的行動已經迫使芬蘭“重新思考基本面”。這位官員說：“而且我們確實明白，由於俄羅斯的這些行動，我們與現在存在的這個俄羅斯的關係不可能像以前那樣”。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg ）在上周表示：“關於過渡期，我確信我們將找到方法來解決他們可能對可能的申請，和最終批准之間的時期的擔憂。”美國國防部在上周五回應稱，瑞典和芬蘭都沒有提出援助請求，但“如果一個國家打電話要求美國提供支持，我們當然會加以考慮。”

斯托爾滕貝格說，瑞典和芬蘭“如果決定申請（加入北約），可以很容易地加入這個聯盟”，並指出他們“已經合作了很多年，我們知道，在涉及互操作性、對武裝部隊的民主控制方面，他們符合北約的標準”。這位芬蘭官員還指出，他們的國家基本上已經是“一個沒有成為成員國的（北約）成員”。報導稱，私下裡，北約和美國官員說，他們會很高興看到芬蘭和瑞典加入該集團。