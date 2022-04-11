德外長敦促對烏提供重型武器 德企：若政府同意準備好提供多達50輛豹1坦克

德國/烏克蘭/俄羅斯

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）4月11日表態敦促西方國家向烏克蘭提供“重型武器”，同時對此前媒體報道決定推遲對烏提供坦克援助的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）提出了含蓄的批評。此外，德國《商報》當天援引德國軍工企業萊茵金屬公司（Rheinmetall GmbH）的首席執行官的話報導指，該公司正準備向烏克蘭提供多達50輛二手的豹1主戰坦克。

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貝爾伯克在周一於盧森堡舉行的歐盟外交部長會議上說：“很清楚的是：烏克蘭需要更多的軍事物資，特別是重型武器。”她補充說：“我們每天都看到的可怕的恐怖（景象）”在俄羅斯對烏克蘭的戰爭中使這種物資的需求“更加明顯”。

自俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，德國在幾經波折後已經向烏克蘭提供了包括反坦克導彈等防禦性武器，而“重型武器”則意味着要對烏提供坦克、大炮或先進的防空系統。多家媒體上周曾報導指，儘管受到德國聯合政府中，以貝爾伯克和副總理哈貝克（Robert Habeck）為首的綠黨的壓力，朔爾茨正在推遲就是否向烏克蘭援助德制坦克作出最後決定。

貝爾伯克在最新的發言中還對朔爾茨的立場進行了間接但嚴厲的批評。她強調：“現在不是找借口的時候；現在是創造性和務實性的時候。”

朔爾茨上周提出，德國應該在向烏克蘭運送坦克之前與盟國達成共同立場，而由他的社民黨同仁蘭布雷希特（Christine Lambrecht）領導的德國國防部則認為，德方不能立即從自己的軍隊庫存中向烏克蘭運送坦克，因為其需要這些坦克用於自身防禦以及北約任務。

德國國防部發言人周一向媒體表示，向烏克蘭提供進攻性武器是複雜的，需要額外的培訓以及維護和備件的後勤支持。但貝爾伯克在當天的講話中對這種說法進行了反駁，並呼籲以“創造性和務實精神”解決“替換備件和聯合訓練等問題”，以便“儘快支持烏克蘭”。

烏克蘭和西方官員表示，俄軍正準備在未來幾周內在烏東地區發動一場重大攻勢。烏克蘭政府呼籲德國和其他歐盟國家及美國等國政府儘快向其提供坦克和防空系統，以阻止這一攻勢，同時以便能夠收複目前被俄軍佔領的烏克蘭領土。

值得一提的是，德國《商報》周一報導稱，德國軍工企業萊茵金屬公司的CEO帕佩普格爾（Armin Papperger）向該報透露說，如得到德國政府的批准，該公司可以在六周內向烏克蘭交付第一批坦克，其餘的在接下來的三個月內通過其子公司萊茵金屬公司意大利公司交付。

佩普格爾說，如果烏克蘭士兵已經是熟練的軍事人員，他們可以在幾天內接受豹1主戰坦克的操作培訓。《商報》報導稱，由社民黨、綠黨和自民黨組成的德國聯合政府的政治家們，對可能交付豹式坦克持開放態度。

來自綠黨的德國副總理哈貝克周一表示，德方為烏克蘭提供的武器應該迅速交付，因為俄羅斯從東部發動的攻擊迫在眉睫。他補充說：“隨着決定向烏克蘭提供武器支持，德國承擔了一項義務。”

據《商報》報導，德國萊茵金屬公司的豹1主戰坦克是目前在德國武裝部隊服役的豹式2號坦克的前身型號，使用該坦克的軍隊在升級其裝備的同時將其退回給了供應商。