普京前顧問：西方國家停止購買俄能源，戰爭將結束

歐盟能源

俄國總統普京（Vladimir Putin）前首席經濟顧問伊拉里奧諾夫（Andrei Illarionov）4月10日接受BBC採訪時說，只要西方國家停止購買俄國能源，不出2個月戰爭就會結束。

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伊拉里奧諾夫表示，西方國家揚言減少俄國能源進口，但普京對此並不在意，因為歐洲實際上仍持續買進俄國油氣，去年歐盟有27%的石油與40%天然氣都來自俄羅斯，為俄國挹注不少財源。

伊拉里奧諾夫指出，如果西方國家對俄羅斯出口的石油和天然氣實施全面禁運，他敢打賭，可能在1、2個月內，俄羅斯在烏克蘭的軍事行動就會終止。伊拉里奧諾夫說，“這是西方國家現有的有力工具之一”。

世界銀行數據顯示，俄國有近2千萬人生活在貧困之中，伊拉里奧諾夫指出，隨著俄國經濟持續深陷困境，“我們可能會看到這個數字增加1倍，甚至3倍之多”。

伊拉里奧諾夫2000年至2005年間擔任普京顧問，現住在美國。

他表示，普京的政治野心大過他對國務的關心，俄國政府輪替“遲早”會發生。伊拉里奧諾夫強調，“在當前政權的統治下，俄國絕對不可能有正向的未來”，“俄國不可能重新融入國際社會與全球經濟之中”。