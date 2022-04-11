法國興業銀行宣布將退出俄羅斯市場，出售在俄所有資產

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在烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）公開呼籲法國企業撤出俄羅斯之後數周，法國興業銀行（Société générale）4月11日發表聲明宣布，將停止在俄羅斯的銀行和保險活動，並出售其在俄國分支機構羅斯銀行（Rosbank）的多數股權。

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自2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，數百家外國公司，從金融公司到零售巨頭和國際餐飲品牌等都已相繼撤出了俄羅斯市場。但是，法國公司是俄羅斯最大的外國僱主，也是從該國撤出速度最慢的外國公司之一，這促使澤連斯基3月23日在法國國會兩院和巴黎市議會發表視頻講話時敦促法國企業離開俄羅斯。

法國興業銀行在周一公布的一份聲明中說：“法國興業銀行將停止其在俄羅斯的銀行和保險活動，並宣布簽署協議，將其在羅斯銀行及其在俄羅斯的保險子公司的全部股份出售給羅斯銀行的前股東Interros Capital。通過這一經過數周緊張工作達成的協議，集團將有效和有序地撤出俄羅斯，同時確保其員工和客戶的連續性。”

聲明稱：“擬議的交易需要得到監管和競爭法的批准，將按照適用的法律和監管要求進行。該交易預計將在未來幾周內完成。出售羅斯銀行和俄羅斯保險業務對集團的CET1資本比率的影響，按2021年12月31日的資產價值計算，預計約為20個基點。這主要是由於出售資產的賬面凈值減值的影響，一方面是對俄羅斯當地風險敞口（截至2021年12月31日約154億歐元）的取消，另一方面是對法國興業銀行的支付，特別是包括購買方對法國興業銀行授予其子公司的次級債務的償還。”

法國興業銀行表示：“計畫中的處置應導致以下主要項目記入集團的收益表：被剝離業務的凈賬麵價值的減值約20億歐元；對集團資本比率沒有影響的特殊非現金項目約11億歐元，對應於兌換儲備金的規範性逆轉。”

澤連斯基在上月的視頻講話中向代表法國民意的國會兩院強調：“法國公司必須離開俄羅斯市場：雷諾、歐尚、萊羅伊·梅林和其他公司。它們必須停止成為俄羅斯軍事機器的贊助商，成為殺害兒童和婦女的贊助商，成為俄羅斯軍隊的強姦、搶劫和掠奪的贊助商。所有公司必須一勞永逸地記住，價值觀比利潤更有價值。”