波蘭前總統悼念卡廷慘案而墜機遇難　12年後執政黨黨魁稱該空難是攻擊

卡廷

2010年4月10日，波蘭時任總統列赫・卡臣斯基搭乘的專機在俄羅斯斯摩棱斯克墜毀；他的孿生兄長、執政黨黨魁雅洛斯瓦夫・卡臣斯基１１日聲稱這是一場攻擊，兇嫌在波蘭與俄羅斯。

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法新社１１日報導，雅洛斯瓦夫・卡臣斯基（Jaroslaw Kaczynski）譴責俄羅斯入侵烏克蘭時警告西歐國家，這類入侵事件很容易在西歐重演。

2010年，時任總統列赫・卡臣斯基（Lech Kaczynski）、他的妻子與高階政府官員參加卡廷（Katyn）屠殺受難者悼念儀式後，從俄羅斯返回時發生空難，當時機上96人全部罹難。

他的哥哥雅洛斯瓦夫１１日在斯摩棱斯克（Smolensk）空難12周年紀念活動上，向總統府前的數千名民眾說，關於墜機的原因，他已從“數名消息人士獲得完整且經確認的答案，其中包括海外消息人士”。

他並沒有進一步透露消息人士的身分，或他們握有什麼證據，只說這些資訊“很快”就會公諸於世。

他坦言，“下決定的人以及發動攻擊的人在波蘭，但大部分是在俄羅斯”，他們的身分仍有待查明。

但自問是誰“從這起罪行中受益”時，雅洛斯瓦夫說，他弟弟的政策對莫斯科而言具有敵意。

他說，“在俄羅斯，後共產主義時代跟共產主義時代一樣殘暴”。他這番話顯然是指俄羅斯入侵烏克蘭。

雅洛斯瓦夫也告誡西歐國家，他說：“你們今日在烏克蘭看到的場景可能在其他地方重演，不只是在波蘭…也可能在巴黎發生，也容易在柏林或羅馬上演”。