澤連斯基呼籲美國及其盟友立即對烏提供更多軍援：我們的生存依賴於此

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）周日播出的《60分鐘》節目的專訪中表示，他無法理解俄羅斯在入侵烏克蘭期間所犯下的暴行，並呼籲美國及其盟友立即對烏提供更多的軍事援助，以抵禦俄羅斯的進一步入侵。

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澤連斯基在走訪了發生烏克蘭平民遭屠殺事件的布查兩天後接受了CBS記者的專訪。他在採訪中指出：“我們不理解（俄羅斯人）。”他補充說：“你無法真正理解這個世界，這個星球上有人發出這些命令，有人（會執行這些命令）。”

澤連斯基在談到他在布查看到的慘象時形容說：“死亡。就是死亡。”他指出，被殺害的烏克蘭平民的屍體就“像垃圾一樣被丟在外面”。儘管澤連斯基一再請求北約在烏克蘭設立禁飛區，但美國及其盟友都拒絕了他的這一請求，並強調這可能導致美俄兩個核武大國之間發生直接的軍事對抗，進而導致“第三次世界大戰”。

澤連斯基對此談到：“我記得，我們所有人都記得，關於第二次世界大戰和關於穿制服的魔鬼，阿道夫·希特勒的書籍。”他提及：“那些沒有參加戰爭的國家負有責任嗎？那些讓德國軍隊在整個歐洲橫衝直如的國家？世界對種族滅絕負有責任嗎？是的。是的，世界負有（責任）。當你（有能力）關閉天空時——是的。這很可怕，一場世界大戰可能會開始。這是很可怕的。我理解（這一點）。而且我不能給這些人施加壓力，因為每個人都害怕戰爭。但世界是否（對）此負責，我相信是這樣，是的。我相信是這樣。”

澤連斯基接著說：“（當你）每天站在鏡子前，問自己，你是否能夠做一些事情？還是你不能做什麼？你會在鏡子里找到這個問題的答案，以及另一個問題的答案——你（究竟）是誰？這就是我的信念。”他並警告說，如果國際社會現在不為烏克蘭做更多事情，那麼就意味着俄羅斯可能“越來越接近歐洲”。澤連斯基說：“（俄羅斯）他們只會變得更強大，更不可預測。”

澤連斯基在採訪中重申，烏克蘭需要國際社會對俄羅斯實施更多的制裁，也需要夥伴國家提供更多的軍事援助。他指出，這些國家的領導人們不應該那麼恐懼的對待普京。澤連斯基強調：“武器，第一。（領導人們）他們需要非常認真地對待這個問題。他們肯定明白我現在說的是什麼。他們必須向烏克蘭提供武器，就像他們在保衛自己和自己的人民一樣。他們需要理解這一點。如果他們不加快速度，我們將很難在這種壓力下堅持下去。”

澤連斯基補充說：“第二個因素是（對俄羅斯的）制裁。因為我們發現制裁中的一些東西對金融專家來說很容易規避。俄羅斯一直在規避制裁，這絕對是事實。西方世界知道這一點。這不應該被允許。這不是電影，這是現實生活。不要再懼怕俄羅斯聯邦了。我們已經表明我們並不害怕。”

澤連斯基總統辦公室的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴記者稱，他已向拜登政府要求美國對烏提供重型武器，包括坦克和戰鬥機，並要求快速向烏克蘭交付這些重型裝備。他強調：“如果我們及時得到這種支持，我們將贏得勝利。”

據CBS引述一位白宮官員的話報導指，葉爾馬克收到了美方對他的請求的“同意”，但完成這些清單需要時間。烏克蘭人還需要他們已經知道如何使用的俄制武器。與此同時，俄羅斯軍隊正在強化其在烏克蘭東部和南部地區的攻擊。

澤連斯基表示：“我們認為這將是這場戰爭的新浪潮。我們不知道將有多少（俄羅斯武器投入到新的攻擊中去）。但我們知道，將比現在多很多倍。”他強調：“（一切）取決於我們將（多快）得到美國的幫助。說實話，我們是否能夠（生存）取決於此。我對我們的人民和我們的武裝力量有100%的信心。但不幸的是，我沒有信心我們會得到我們需要的一切。”

澤連斯基介紹稱，烏克蘭情報部門在收集涉嫌犯下戰爭罪行的證據時，截獲了俄羅斯士兵與他們的父母談論“他們偷了什麼，綁架了誰”的通訊往來。烏克蘭政府還握有俄羅斯戰俘的錄音，“他們承認殺了人”，並“手握用於轟炸民用目標的地圖”。

澤連斯基補充說：“還有根據死者的遺體進行的調查（證據）。” 當被問及俄總統普京是否應被以戰爭罪被起訴時，澤連斯基回答說：“每一個做出決定、發布命令、履行命令的人，每一個與此有關的人，我相信他們都有罪”。澤連斯基補充說，他確實相信普京是負責人中的“一員”。

戰爭爆發前，很少有人預料到烏克蘭會像現在這樣擋住俄羅斯那麼久。澤連斯基還不準備說出烏方若取得勝利將會是什麼樣子，但他把烏克蘭人民的勇氣作為他相信自己的國家將贏得戰爭的理由。

澤連斯基表示：“我們作為一個民族團結起來。儘管（我們的人民）明白俄軍的人數將是（他們的）十倍，而且將無路可退。就是陷入絕境。（而）我們為我們的存在而戰，為生存而戰。這就是每個人——（烏克蘭）人民、政府、武裝部隊的聯合英雄主義。我們握成了一個拳頭。”