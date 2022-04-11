澤連斯基呼籲韓國提供軍援：1950年代世界幫助了你們，現在我們也希望如此

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月11日受邀在韓國國會圖書館大講堂向該國的議員們發表了視頻講話，並呼籲韓方向烏克蘭援助軍事武器。

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澤連斯基在演講中說道：“親愛的議長先生，親愛的國會議員們。女士們，先生們，韓國人民！我很感謝有這個機會代表整個烏克蘭向你們講話，烏克蘭反對俄羅斯聯邦的全面入侵已經47天了。俄羅斯攻擊了我們。攻擊，利用其軍事力量的優勢。（俄羅斯）這個國家為這場戰爭花了幾十年的時間準備，幾十年和巨大的資源：財政資源——因出口石油和天然氣而獲得的數千億美元，（它們被）用於生產和積累武器，以及人力資源。”

澤連斯基說：“俄羅斯已經向我國城市發射了約2000枚導彈。（他們發射的）炮彈的數量根本無法計算。但最糟糕的是，俄羅斯如何利用人民來準備和發動戰爭。對於俄羅斯人民來說，當他們被迫生活在完全的、徹底的貧困中時，這樣的條件是刻意創造出來的。當俄羅斯人民甚至買不起最簡單的東西——正常的食物、普通的家用電器、正常的教育。當他們一生中連基本的人權保障都沒有的時候。而當他們中的許多人在軍隊中服役成為唯一的，可以說是社會流動的選擇。至少有機會在生活中得到一些東西，至少在某種程度上可以試着自食其力。”

澤連斯基說：“當他們進入戰爭並進入鄰國的領土時，數以萬計的俄羅斯軍人被正常的生活所震驚。他們被人們生活自足的城市和村莊震驚了。震驚於（烏克蘭人）房屋中的家用電器。震驚於人們有正常的食物。相當多的佔領者在他們的生活中根本沒有見過這樣的事情。幾乎在第一時間，俄羅斯軍隊開始在烏克蘭境內，在他們成功入侵的地區進行搶劫。他們試圖將一切有價值的東西帶回俄羅斯：從洗衣機到電腦，從汽車零件到衣服。他們只是塞滿了裝甲運兵車、卡車、偷來的汽車，並試圖把搶來的東西拿出來。”

澤連斯基說：“要知道，曾經有俄羅斯士兵從防彈衣上取下保護板，把偷來的筆記本電腦和平板電腦藏在防彈衣里。這是不可能相信的——當一個人從出生起就非常貧窮，以至於他認為一台筆記本電腦在戰爭中比自己的生命更有價值。但這正是俄羅斯軍隊入侵時在我們的土地上看到的情況。這是兩個不同世界的碰撞。普通人的世界，他們只是過着和平的生活，只是希望自己和自己的孩子能夠和諧，思考着未來。而那些幾十年來被國家特別羞辱的人的世界，他們被特別驅趕到貧窮和無法無天的境地，這樣他們的政府就可以把他們送到任何風險中，到任何針對鄰國的戰爭中去。”

澤連斯基說：“而這不僅是俄羅斯為了征服烏克蘭的戰爭。這只是第一步。首先，俄羅斯想破壞我們的獨立，我們的國家，把它撕碎。想摧毀使我們烏克蘭人，（摧毀）使我們成為一個獨立國家的一切。然後，俄羅斯想進一步走向歐洲，更進一步到亞洲。在被佔領的烏克蘭領土上，俄羅斯軍隊有目的地搜尋教師、任何與軍隊和國家運作有關的人、活動家、記者。所有那些教育和捍衛民族理念的人。這些人被綁架了。這些人被殺害，故意的（殺害）。這是一道命令，是一種策略。”

澤連斯基說：“但俄羅斯在烏克蘭問題上只是剛剛開始。他們計畫的下一步是摧毀其他國家，試圖征服其他周邊國家。俄羅斯想稱霸，而且他認為只有一種方式可以做到這一點：派遣其在完全無法無天的情況下培養起來的軍隊，摧毀允許其他國家生存的一切。通過對我國領土進行導彈和空襲，俄羅斯已經摧毀了數百個確保烏克蘭正常經濟和社會生活的基礎設施。俄羅斯的導彈和飛機正在摧毀油庫，毀壞食品倉庫、機場、火車站、製造廠和大學。僅僅是938個教育設施就被摧毀了，近300家醫院。這是俄羅斯軍隊故意採取的策略，而不是偶然發生的事情。”

澤連斯基說：“他們正在蓄意破壞居民區和整個城市。使用大炮、迫擊炮、坦克。不是一座城市，不是兩座（城市），不是三座（城市）。這些（被蓄意破壞的）是幾十座城市，俄羅斯軍隊只是想把它們從地球上抹去。黑色的廢墟代替了高樓大廈，成堆的石頭和混凝土碎片代替了普通的和平城市。我們仍然無法確定死者的數量。從國家的北部到南部——在所有俄羅斯炮彈到達的地區，炸彈到達的地區，廢墟的拆除工作仍在進行。在我國部分領土上，積極的敵對行動仍在進行。俄羅斯正在準備另一次攻勢。希望畢其功於一役，打破我們的民族抵抗。佔領者集中了數以萬計的士兵和大量的設備，試圖再次出擊。”

澤連斯基說：“最糟糕的情況是在我國南部港口城市馬里烏波爾，自3月1日以來一直被俄羅斯軍隊封鎖。那是一個有50萬人口的城市。50萬人口。佔領者封鎖了它，甚至不允許食物和水被運到那裡。他們試圖以最殘酷的方式佔領它--只是為了摧毀城市裡的一切。馬里烏波爾被摧毀了，有數以萬計的人死亡。但即使如此，俄羅斯人也沒有停止攻勢。他們想讓馬里烏波爾成為一個被摧毀的示範城市。”

澤連斯基說：“女士們，先生們，韓國人民！他們是誰？這可以在20世紀看到，而你們還記得這一點。你們知道保衛你們的土地是什麼樣子的。你們記得在1950年代，你們被那些想破壞你們自由的人攻擊。他們破壞，他們殺戮。如果他們成功了，他們會從你們的身份中留下什麼？這是一個可怕的問題。但是你們頂住了，世界幫助了你們。現在我們也希望如此，我們沒有希望俄羅斯會自行停止入侵，沒有希望理性會佔上風，俄羅斯領導人會簡單地拒絕繼續這場戰爭。俄羅斯只能被迫這樣做，其只能被迫尋求和平，被迫停止對人民的折磨，被迫尊重周邊國家的獨立生活，被迫離開烏克蘭的領土。”

澤連斯基說：“我們的反戰聯盟在這場對俄羅斯的野蠻入侵開始後成型，已經對其實施了前所未有的制裁。但這些制裁是不夠的，俄羅斯還沒有感覺到他必須停止。這意味着需要做更多的工作，而且不僅僅是在國家層面。俄羅斯銀行與全球金融體系的聯繫必須被切斷。有必要限制俄羅斯的能源資源出口，特別是石油。但也有必要讓世界上的公司停止成為這個野蠻國家的贊助商，這個國家認為其有權摧毀國家的生命。他認為他有權在全世界播種貧窮、無法無天和死亡。越多的公司停止與俄羅斯的貿易，在俄羅斯工作，向俄羅斯政府交稅，理性就會贏得越快。俄羅斯將不得不放棄好戰，尋求與世界的妥協。因為已經到了俄羅斯公開用核武器和化學武器敲詐世界的地步了！”

澤連斯基說：“但從戰略上來說，我們需要在這裡和現在就保護人民，保護那些直接受到俄羅斯軍隊威脅的人。47天以來，我們一直在抵禦幾乎整個俄羅斯軍隊——其最有能力的部隊。我們的烏克蘭武裝部隊正在英勇地、非常明智地、合理地利用現有資源和武器進行戰鬥。我們得到了來自世界各地的幫助。而且我真誠地感謝貴國，真誠地感謝貴國人民的支持。但我們需要更多的幫助，為了在這場與俄羅斯聯邦這樣一個有準備的對手的戰爭中生存，對抗一個不計算死亡人數的國家，並且擁有自蘇聯時代以來無數的軍事裝備庫存......”

澤連斯基說：“我們需要防空系統、飛機、坦克和其他裝甲車輛、火炮系統和彈藥。而你們有一些東西可以成為我們不可缺少的（物資）。你們有裝甲車、防空系統、反坦克、反艦武器。當涉及到在一場旨在完全征服人民的戰爭中的生存問題時，有必要給出原則性的答案。必須審查武器供應的通常規則，必須迅速採取行動。有必要提供幫助，向烏克蘭提供必要的武器，不僅意味着拯救我們人民的生命，不僅讓我們有機會解圍我們的城市，特別是我們長期受苦的馬里烏波爾，而且還可以拯救其他國家和其他地區，使其免遭俄羅斯侵略的進一步部署。”

澤連斯基說：“每個國家都有獨立生活的權利。每個城市都有完全安全的權利。每個人都有自由和尋求個人幸福的權利。人們不應該成為某些政權、某些獨裁者的工具。人們有權利只是生活。這就是我們為之奮鬥的東西。這就是我們要求你們與我們一起捍衛的東西。這也是我們將在這場戰爭後重建——我希望與你們和整個世界一起（重建）的東西。女士們，先生們! 韓國人民! 今天我在講話中四次提到我們的馬里烏波爾，我們的城市正在經歷其歷史上最黑暗的時期。我們的城市，俄羅斯軍隊正在簡單地摧毀它。”

澤連斯基說：“我想讓你們現在看一段視頻。由一名記者拍攝的錄像，他在馬里烏波爾忍受了數周的俄羅斯封鎖。我請你們親眼看看烏克蘭人47天來看到的情況。我們請求幫助阻止這一切。為了烏克蘭和其他國家的城市不再看到這樣的邪惡。這樣，俄羅斯就永遠不能再來找他們了。請觀看這段視頻。”

據韓聯社報導，澤連斯基的此次受邀演講是在韓國國會外交統一委員會方面推進促成的。這是烏方首次公開請求韓國提供武器援助，備受關注。韓國政府此前曾為烏克蘭提供防彈頭盔、帳篷、毛毯等非戰鬥裝備及醫療物資等人道援助，但屢次表態指，“難以援助殺傷性武器”的立場。據悉，韓國已向烏克蘭提供了20多種非武器援助物資，並考慮再次提供援助。