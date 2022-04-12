德國總統欲訪問基輔遭烏方拒絕 烏外交官：他目前在基輔不受歡迎

德國/烏克蘭/俄羅斯

日前曾就他長期以來支持北溪2號天然氣管道項目表示公開道歉的德國總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）4月12日在華沙向媒體表示，他希望訪問基輔並與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤的計畫遭到了烏方的拒絕。

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曾在默克爾任內擔任過德國副總理和外長等職的施泰因邁爾日前向媒體表示，俄羅斯入侵烏克蘭意味着他和其他人必須誠實地反思他們的錯誤。施泰因邁爾告訴記者稱：“我對北溪2號的堅持顯然是一個錯誤。”他補充說：“我們在堅持一座俄羅斯不再相信的橋樑，而且其他合作夥伴也警告過我們不要這樣做。”

施泰因邁爾談到：“我們未能成功建立一個共同的歐洲之家。”他補充說：“我不相信弗拉基米爾·普京會為了他的帝國瘋狂而接受他的國家在經濟、政治和道德上的徹底毀滅。”施泰因邁爾說：“在這一點上，我和其他人一樣，都錯了。”施泰因邁爾坦言，德國“將俄羅斯納入（歐洲）共同安全架構的做法是失敗的。”

施泰因邁爾周二到訪波蘭首都華沙，並與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）舉行了會談與記者見面。德國《圖片報》先前報導，施泰因邁爾原計畫接下來對烏克蘭進行訪問，但遭打了基輔方面的拒絕。事實上，波蘭總統杜達建議他和施泰因邁爾能與波羅的海三國的總統共同前往基輔與澤連斯基會面，以示他們對烏克蘭的共同支持。這一聯合訪問的可能被指是本周日。

此前，烏方對施泰因邁爾與普京當局的密切聯繫以及他作為德國前外長在改善與俄方所發揮的主導作用提出了高度批評。烏克蘭駐德國大使梅爾尼克（Andriy Melnyk）在月初發表的對德國媒體的採訪中，抨擊施泰因邁爾在與以往的德國對俄政策決裂方面並不認真。

梅爾尼克之前還拒絕參加施泰因邁爾與俄羅斯音樂家舉辦的聲援烏克蘭音樂會的邀請。他表示：“在我看來，這場音樂會是向莫斯科方向發出的明確信號，甚至可能是向普京表明：我在這裡堅守陣地。”

據德國總統辦公室的說法，施泰因邁爾對波蘭的訪問旨在說明，在俄羅斯於2月24日入侵鄰國烏克蘭後，德國人和波蘭人共同站在烏克蘭一邊。就對烏訪問計畫遭拒的消息，施泰因邁爾周二下午告訴媒體稱，他本希望與波羅的海和波蘭三國的總統一起發出“團結的強烈信號”。

施泰因邁爾表示：“我已經準備好要這麼做了。但顯然，我必須注意到，這在基輔是不受歡迎的。”《圖片報》先前援引一名烏克蘭外交官的話說：“我們這裡所有人都知道施泰因邁爾與俄羅斯的密切關係”，這位德國總統“目前在基輔不受歡迎，我們會看看情況是否會再次改變。”

儘管同樣曾支持過北溪2號項目上馬的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在2月份取消了該項目，並宣布對德國外交政策進行全面改革，但柏林和基輔之間的關係一直很緊張，澤連斯基上個月呼籲德國聯邦議院的議員們開始把原則放在經濟之上，徹底孤立普京。