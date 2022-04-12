烏克蘭總統夫人：自戰爭開始就沒與老公面對面見面

澤倫斯基

俄烏開戰迄今已48天，烏克蘭總統夫人透露，自戰爭第一天起，自己就再也沒有機會跟丈夫澤倫斯基面對面見面，只能告訴孩子，他們很快就能見到父親。

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烏克蘭總統夫人歐琳娜澤倫斯卡(Olena Zelenska)日前接受《Vogue》專訪時，詳細描述烏克蘭婦女所面臨的恐懼。

歐琳娜說，自己永遠記得開戰的前夕，是一個再正常不過的工作日和晚上。孩子們放學回來，她處理日常家務，儘管到處都在談論俄羅斯可能入侵，“但直到最後一刻，人們都無法相信這會發生……發生在21世紀？發生在現代世界？”

2月24日凌晨4時到5時之間，她被一聲巨響吵醒，發現澤倫斯基不在床上。當她起身時，發現他已經穿好西裝，準備離家。她後來才知道巨響原來是爆炸聲，澤倫斯基只說一句：“開始了”。她詢問到：“孩子們該怎麼辦？”澤倫斯基說：“我之後再告訴你。先把必要品和文件收齊，以防萬一。”那也是她最後一次看到澤倫斯基穿西裝。

在戰爭初期，澤連斯基就曾在影片中說到，自己是俄羅斯暗殺的1號目標，而家人是2號。但他堅持待在基輔，家人也都在烏克蘭境內。

被問及如何向9歲兒子和17歲女兒提起俄羅斯入侵一事時，她說：“沒有必要向孩子們解釋任何事情。他們看到一切，就像烏克蘭的每個孩子一樣。當然，這不是他們該看到的，但他們誠實而真誠，你不能對他們隱瞞任何事情。”涉及到孩子時，“最好的策略就是真相”。

她也說，普京試圖分裂烏克蘭，但不可能成功，“我們當中任何一個人受到折磨、性侵或殺害時，我們會覺得自己在遭受折磨、性侵或殺害。我們不需要宣傳機制來引發公民意識和抵抗。我們都感受到的個人憤怒和痛苦，立即激發我們渴望行動，抵抗侵略、捍衛自由。”

她也說，無論是手中拿着武器的士兵、在戰火下持續教書的老師，或是在攻擊下進行複雜手術的醫生，“當野蠻人試圖接管我們的國家時，所有人都成為志願者。我看到這在我們的孩子心中激起最深的愛國情懷。不僅是我的孩子，還有烏克蘭的所有孩子。他們長大後將成為愛國者和祖國的捍衛者。”

她也提到許多婦女冒着生命危險，徒步逃離被佔領的城市，在沒有丈夫、兄弟和父親幫助的情況下，帶着孩子離開。世界正在意識到這些婦女逃離的是什麼，在俄軍撤離布查等基輔周邊村莊後，被屠殺平民的亂葬崗暴露在媒體鏡頭下。

目前已有約400萬烏克蘭婦女和兒童逃往其他國家，重新開始生活。歐琳娜說，自己無限感激收容烏克蘭難民的國家，但她也呼籲建立禁航區，以防止俄軍空襲平民地區。

她說自己已開設Telegram頻道，邀請烏克蘭民眾分享自己的經歷，共同記錄歷史，“每一則個人故事，都是烏克蘭的歷史”。

來自蘋果日報