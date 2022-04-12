烏第一夫人：敵人的頭號目標是所有烏克蘭人，不要習慣於我們的悲痛

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烏克蘭總統澤連斯基的夫人澤連斯卡(Olena Zelenska) 近日接受了美國有線電視新聞網（CNN）的記者阿曼普（Christiane Amanpour）的郵件專訪。她在採訪中表示：“對烏克蘭來說，今天最主要的是整個其他世界聽到和看到我們，重要的是我們的戰爭不會成為‘習慣’，這樣我們的受害者就不會成為統計數據。這就是為什麼我通過外國媒體與人們溝通。不要習慣於我們的悲痛!”

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阿曼普在採訪中問道：“第一夫人，鑒於所發生的一切，你和你的家人是如何堅持下來的？”

澤連斯卡回答說：“這就像走鋼絲：如果你開始思考如何做，你就會失去時間和平衡。因此，要堅持下去，你就必須去做你所做的事情。以同樣的方式，據我所知，所有烏克蘭人都在堅持。許多獨自從戰場上逃出來的人，看到死亡的人說，經歷過後的主要治療方法是採取行動，做一些事情，為某人提供幫助。我個人得到了支持，因為我努力保護和支持他人。責任紀律。”

阿曼普問：“當你成為第一夫人時，你承諾將兒童作為你工作的核心。看到烏克蘭兒童，包括你自己的孩子，在戰區受苦受難，這對他們來說是多麼大的打擊？”

澤連斯卡說：“事實也是如此。兒童和他們的需求是我工作的主要領域之一，同時還提出了......所有烏克蘭人的平等權利。戰前，我們啟動了學校營養改革，為此準備了幾年，使之既美味又健康，這樣孩子們就會少生病。你問我現在感覺如何？我覺得我們被扔回了幾年和幾十年前。”

澤連斯卡說：“現在我們不是在談論健康食品，而是在談論一般的食品。這關係到我們孩子的生存! 我們不再像以前那樣討論什麼是學校的最佳設備，（而是）數百萬兒童的教育受到質疑。我們不能談論兒童的健康生活方式——首要目標是根本拯救（他們）。”

澤連斯卡指出：“我們有一半的孩子被迫出國；成千上萬的孩子在身體和心理上受到傷害。（而）在2月23日（俄羅斯入侵烏克蘭的前一天），他們還是普通的歐洲學生，有日程安排和假期計畫。想象一下，你已經建造和裝修了一棟房子，剛剛在窗檯上放了花；而現在房子被毀了，在廢墟上你必須點火取暖。這就是發生在我們孩子的政策和每個家庭的普遍情況。”

阿曼普說：“請告訴我們你在支持烏克蘭婦女和兒童難民方面所做的工作？世界在這方面還能做什麼幫助？”

澤連斯卡說：“我現在正在幾個方向上努力。去年夏天，我們成功地創建了世界第一夫人和先生們的峰會，現在我的同事們是這方面的真正盟友。首先，我們將我們最脆弱的人——患有（癌症）的兒童、（有）殘疾的兒童和孤兒疏散到同意接受他們進行治療和康復的國家。主要路線經過波蘭，並從那裡到其他歐洲國家。”

澤連斯卡補充說：“其次，我們正在向烏克蘭進口孵化器，以支持正在被俄羅斯人轟炸的城市中的新生兒。在許多醫院都有停電，兒童的生命處於危險之中。因此，我們需要能夠不間斷拯救生命的設備。已經交付了兩台這樣的設備，並計畫再交付八台保溫箱。”

澤連斯卡說：“第三，我們正在加快難民兒童和他們的母親對新地點的適應，因為僅有人道主義援助是不夠的。兒童需要在新的地方加速社會化和學校。這尤其適用於數以千計的自閉症兒童，他們發現自己在國外。我們現在正在努力使他們更容易進入課堂，否則他們的發展將直接停止。我們與駐在各國的大使館一起，正在協調支持烏克蘭的活動，（通過舉辦）幾場國際音樂會已經為烏克蘭人的人道主義援助籌集了資金。”

阿曼普問：“自從衝突開始以來，你是否能夠見到你的丈夫？”

澤連斯卡說：“弗拉基米爾（澤連斯基）和他的團隊實際上住在總統辦公室里。由於危險，我和我的孩子們被禁止呆在那裡。因此，在一個多月的時間裡，我們只能通過電話溝通。”

阿曼普問：“整個世界都被你丈夫戰時對烏克蘭的領導所鼓舞。你於2003年與他結婚，從你們上大學時就認識他。你一直知道他有這樣的能力嗎？”

澤連斯卡說：“我一直知道，他過去和將來都是我的一個可靠支持。然後他成為一個出色的父親和我們家庭的支持。而現在，他又表現出同樣的特徵。他並沒有改變。只是更多的人通過我的眼睛看到了這一點。”

阿曼普問：“你有一個17歲的女兒薩沙和9歲的兒子凱里洛。你是如何向他們解釋戰爭的？他們和你在一起嗎？”

澤連斯卡說：“幸運的是，孩子們都和我在一起。而且，正如我所說的，當有一個人需要照顧的時候，是非常有紀律性的。順便說一下，這也適用於孩子們自己，他們在這段時間裡急劇成長，也感到對彼此和周圍的人負責。”

澤連斯卡補充說：“沒有什麼特別需要解釋的。我們只是在談論正在發生的一切。當我看了布查的孩子們的採訪，或聽到我的朋友們關於他們孩子的故事時，我意識到，孩子們對一切的理解並不比成年人差。他們看的是本質。正如一個小孩子所說：‘為什麼俄羅斯人對我們如此壞？顯然，他們在家裡被打了？’”

阿曼普問：“據報道，你是俄羅斯軍隊的第二大目標，僅次於你丈夫。面對這樣的危險，你是如何保持你的決心的？是什麼讓你選擇留在烏克蘭？”

澤連斯卡說：“出於某種原因，我經常被問到這個問題。但如果你仔細觀察，就會發現每個烏克蘭人都是俄羅斯人的目標。每個女人，每個孩子。前幾天（在）試圖從克拉馬托爾斯克（火車站，Kramatorsk ）撤離時，死於俄羅斯導彈的人並不是（烏克蘭）總統府的成員，他們只是烏克蘭人。因此，敵人的頭號目標是我們所有人。”

阿曼普說：“你丈夫曾直接用俄語與俄羅斯人民交談，但顯然很難接觸到他們。鑒於對你們人民犯下的暴行，你是否有一個信息，特別是對俄羅斯母親和妻子的信息，你認為她們現在應該聽到？”

澤連斯卡說：“俄羅斯的宣傳水平經常與戈培爾在二戰期間的宣傳相比。但在我看來，它超過了（那個）（時期），因為在第二次世界大戰期間，沒有互聯網，也沒有像現在這樣的信息獲取渠道。現在，每個人都可以看到戰爭罪行，例如，俄國人在布查犯下的那些罪行，在那裡，被綁住雙手的平民的屍體只是躺在街上。”

澤連斯卡說：“但問題是，俄羅斯人不想看到整個世界看到的東西，（以便）感覺更舒服。畢竟說：‘這都是假的，這都是假的’，然後去喝你的咖啡，而不是去讀某個死去的人的故事，看看她的親戚和朋友，他們處於悲痛之中。例如，讀一讀（在）布查的一個受害者的故事，一個叫塔蒂亞娜的女人，她被俄羅斯人的子彈射中，她的丈夫要求侵略者帶走屍體，但被毆打和捆綁。”

澤連斯卡說：“如何讓俄羅斯人看到這一點？我越來越傾向於認為，不幸的是，根本沒有（辦法），他們在信仰上是盲目的。他們不想聽到和看到。我不會再向他們講話了。對烏克蘭來說，今天最主要的是整個其他世界聽到和看到我們，重要的是我們的戰爭不會成為‘習慣’，這樣我們的受害者就不會成為統計數據。這就是為什麼我通過外國媒體與人們溝通。不要習慣於我們的悲痛!”

阿曼普說：“你把你的社交媒體賬戶作為一個平台，向烏克蘭士兵和烏克蘭抵抗運動致敬。你對你的國家，尤其是你所稱的烏克蘭抵抗運動的‘女性面孔’有多自豪？”

澤連斯卡說：“在戰爭的第一天，很明顯，沒有恐慌。是的，烏克蘭人不相信戰爭，我們相信文明的對話。但當攻擊發生時，我們並沒有像敵人所希望的那樣成為‘受驚的人群’。不，我們成為了一個有組織的社區。一下子，每個社會中存在的政治和其他爭論都消失了。每個人都走到一起，保護他們的家園。”

澤連斯卡說：“我每天都能看到這樣的例子，而且我從未厭倦過寫這些東西。是的，烏克蘭人是不可思議的。事實上，我經常寫到我們的婦女，因為她們的參與無處不在——她們在武裝部隊和國防軍中，她們中的大多數是醫務人員。是她們把孩子和家庭帶到安全的地方。例如，只有她們可以出國。因此，在某些方面，她們的作用甚至比男人的作用更多樣化；這比（性別）平等更重要！”