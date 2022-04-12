烏著名親俄政客2月脫逃後遭烏情報部門抓獲

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月12日通過其Telegram頻道宣布，親俄的烏最高拉達議員、寡頭梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）在該國情報部門的一次“特別行動”中被抓獲。梅德韋丘克此前因涉嫌“資助恐怖主義”於2021年5月13日開始被當局軟禁。他並在今年2月28日，即俄羅斯入侵烏克蘭的四天後，逃離失蹤。

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澤連斯基周二發布了一張戴着手銬、身穿烏克蘭軍裝的梅德韋丘克坐在椅子上的照片，並配文說：“由於烏克蘭國家安全局（SBU）的特別行動得到了執行。幹得好! 詳情稍後公布。”

在俄羅斯入侵烏克蘭之前，梅德韋丘克在烏克蘭面臨“叛國”的指控，一直被軟禁。在入侵後的幾天內，他成功逃離限制措施，並一直下落不明。

一些觀察家猜測，如果俄普京當局通過2月24日的入侵成功地推翻了澤連斯基政府，梅德韋丘克或他的一個盟友可能是克里姆林宮的首選，以領導烏克蘭的傀儡政府。

梅德韋丘克在2014年被美國制裁，“因為他威脅到了烏克蘭的和平、安全、穩定、主權或領土完整，並破壞了烏克蘭的民主機構和進程。”

但在2014年頓巴斯衝突爆發後，這位寡頭還利用其與普京的私人關係，充當了莫斯科和基輔的中間人。在2019年接受美國電影導演奧利弗·斯通的採訪時，普京承認他是梅德韋丘克女兒的教父。

普京當時在採訪中說：“我不會說我們非常親密，但我們彼此都很了解。他是（烏克蘭前）總統庫奇馬（Leonid Koutchma）的幕僚長，當時他正是以這個身份要求我參加他女兒的洗禮儀式。根據俄羅斯東正教傳統，你不能拒絕這樣的請求。”

梅德韋丘克在烏克蘭也曾因擔任蘇聯時期官方指定的烏克蘭持不同政見詩人斯圖斯（Vassyl Stous）的辯護律師而臭名昭著，斯圖斯於1985年死於蘇聯勞改營。

烏克蘭國家安全局負責人伊萬·巴卡諾夫（Ivan Bakanov）在一份聲明中說：“你可能是一名親俄羅斯的政治家，並為侵略者國家工作多年。你可能最近在躲避司法。你甚至可能穿上烏克蘭軍裝進行偽裝......但這能幫助你逃脫懲罰嗎？根本沒有！你的行為是不對的。鐐銬在等着你。而對於和你們一樣的烏克蘭叛徒！”

巴卡諾夫補充說：“親俄叛徒和俄羅斯情報部門的特工，請記住——你們的罪行沒有時效。而且，沒有我們找不到你們的藏身之處！”梅德韋丘克領導的烏克蘭政黨“反對派平台-為了生活”黨在烏克蘭議會中擁有450個席位中的34個，支持者主要來自俄語系居民較集中的烏克蘭東部和南部一些地區。

今年3月20日，澤連斯基因俄羅斯的入侵暫停了包括該黨在內的11個“與俄羅斯有聯繫”的烏克蘭反對黨的活動。