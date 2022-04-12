美國科技公司衛星拍攝、五角大樓證實：大批俄軍向烏東集結

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衛星圖片顯示一個長達13公里的俄軍車隊向烏東地區移動

俄烏戰爭周一進入第四十七天，美國麥克薩（Maxar）科技公司拍攝到的最新人造衛星照片顯示，一隊長達十三公里的俄軍戰車隊正在烏東哈爾科夫附近向南移動，車隊包括裝甲車、配備大炮的軍車和運載支援及補給設備的軍車，情況與數周前在基輔附近出現的俄軍戰車隊相似，顯示俄軍準備大舉攻擊烏東頓巴斯地區。

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專家說，俄軍下一階段的軍事行動，可能是一次全面攻勢，其成敗將決定俄烏戰爭未來的方向。

《華爾街日報》周一報道說，這一新的作戰階段將逼使烏克蘭在平坦的地形上進行由坦克、大炮和飛機組成的常規戰鬥，而這將有利於俄軍更好地發揮自身優勢。

烏克蘭內政部顧問德尼森科在國家電視台稱：“依我來看，烏東大規模攻勢已經揭開序幕。”烏總統府顧問波多利雅科在表示：“烏克蘭準備好大戰一場。烏克蘭非贏不可，包括頓巴斯的戰役。唯有這樣，烏克蘭才會擁有更強而有力的談判立場。”

另據美國媒體報道：五角大樓周一證實，衛星圖像顯示，俄羅斯正在向烏克蘭東部派遣數百輛軍用車輛，包括步兵和戰鬥直升機以及火炮等支援部隊，為俄烏戰爭的新階段做重大準備。五角大樓的一名高級官員提供了有關該車隊的新細節，據信該車隊有幾英里長，旨在支持烏克蘭東部的戰鬥部隊。

不願透露姓名的五角大樓官員說，“這清楚地表明，俄羅斯人希望將更多的軍事資源投入到烏克蘭東部頓巴斯地區。”

五角大樓高級軍事官員和分析人士表示，下一階段的戰爭將在更有利於俄羅斯坦克和步兵部隊的地形上進行。東部的戰鬥也將更靠近莫斯科的補給線，戰鬥區域也更具體。在戰爭初期，俄羅斯因為戰線太長，引發了一系列後勤問題，導致俄羅斯迅速佔領烏克蘭的計畫泡湯。但也有美國軍事專家表示，俄羅斯在東部的增援部隊也有可能遭遇此前在烏克蘭北部遇到的後勤補給問題。