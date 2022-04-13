俄軍正調兵遣將重新部署 準備強攻烏克蘭東部頓巴斯地區

烏克蘭戰爭

俄羅斯正調兵遣將，準備對烏克蘭東部頓巴斯地區發動新的大規模攻擊。美國馬薩爾科技公司拍攝的衛星照片顯示，俄軍正重新部署，朝烏克蘭東部推進。美國有線電視新聞網CNN報導說，透過衛星照片觀察到，由俄羅斯西部貝爾哥羅德州索洛提鎮和瓦盧伊基鎮通往烏克蘭邊界的主要高速公路和通道，一路有俄軍前進。

廣告 繼續瀏覽後續

在索洛提和其他俄國城鎮杜布羅夫卡、比留奇與列奧諾夫卡附近的原野和農地，可看到俄方出動了數十輛裝甲車、帶有帳篷的軍隊和支援裝備。列奧諾夫卡距烏克蘭邊界約8公里。在邊界另一側的烏東境內，可看到好幾列載有軍事裝備的車隊出現在維利胡瓦特卡附近的高速公路上。在頓巴斯和附近地區也看到其他的俄軍車隊。馬薩爾科技公司指出，總計這些車隊共有200多部車輛，包括坦克車、裝甲運兵車、牽引砲和支援裝備。

路透社報導說，軍事分析師對預測誰將贏得烏克蘭工業心臟頓巴斯的戰鬥持謹慎態度，這場關鍵的衝突可能是殘酷的，並最終決定戰爭的走向。總部位於波蘭的國防顧問公司Rochan Consulting主管穆席卡說：“戰鬥的結果可能是雙方都將遭受重創，雙方都無法發動進攻或反攻。”他表示，烏克蘭人將為了保衛國土，戰至最後一兵一卒。俄羅斯人將遭受重大損失。

分析師表示，莫斯科可能試圖衝破烏克蘭東部前線，同時用部隊、坦克和裝甲車從北部和南部夾擊，試圖從側翼包抄和包圍烏克蘭部隊。烏克蘭可能會試圖避免公開的坦克戰，使用大砲瞄準補給線和設備，並派遣突襲隊攻擊車隊和後勤線。

由於擔心他們的部隊可能被包圍，烏克蘭必須不斷評估他們是否應該撤回部隊，以避免快速、混亂的撤退，他們可能在這種撤退中被大炮和空中火力分散或擊潰。倫敦智庫皇家聯合軍事研究所陸地作戰分析師雷諾斯說，一旦部隊撤離，前線將成為問題所在。這是烏克蘭人將必須做出的決定之一。