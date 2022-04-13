法國已凍結237億歐元俄在法資產 荷蘭已禁止20艘涉俄遊艇離境

法國/荷蘭/俄羅斯

法國經濟財政部4月12日公布了自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，法方現已凍結的價值237億歐元的俄羅斯資產的詳細清單。荷蘭政府當天亦指，作為執行對俄制裁的一部分，在該國海關官員將另外六艘遊艇置於 “加強監視”之下後，共有20艘俄羅斯所有權的遊艇現在無法離開荷蘭。

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據了解，這份更新的清單首先包括俄羅斯中央銀行的法國賬戶上被凍結的228億歐元。法國經濟財政部表示，除此之外，還應該加上1.78億歐元的受制裁俄羅斯人士名下的各種銀行資產。

受凍結資產清單還包括33處房地產，收購價值合計5.736億歐元，還有價值超過6000萬歐元的6架直升機，以及價值700萬歐元的3件藝術品。

法國官員周二還在馬賽港扣留了第四艘涉俄遊艇，價值超過1.252億歐元。預計在不久的將來，還會有10個左右的房產加入到這個清單中，受凍結資產總估值將接近240億歐元大關。

荷蘭政府周二表示，在該國海關官員將另外六艘船置於“加強監視”之下後，共有20艘俄羅斯所有權的遊艇現在無法離開荷蘭。荷蘭財政部在一份聲明中說，在當局調查這些遊艇所有權的同時，它們不允許被交付、轉讓或出口。

作為調查的一部分，荷蘭海關證實，“兩艘遊艇被發現與歐盟制裁清單上的一個人有關”。

這些船隻被允許在規定區域內參加海試。在一次試航中，“海岸警衛隊和海關一直關注着遊艇，包括物理和電子方面”，該聲明解釋說。 在這20艘遊艇中，長度從8.5米到120米不等。據荷蘭財政部稱，有14艘正在建造中，2艘在儲存中，4艘在維修中。