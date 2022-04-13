法國據報已向烏克蘭提供價值1.2億歐元的軍事援助

法國/烏克蘭/俄羅斯

據法國《觀點報》4月12日報導，根據該報獲得的消息顯示，法國已經花費了約1.2億歐元幫助烏克蘭軍隊對抗俄羅斯的入侵。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，法國政府一直拒絕就對烏軍事援助的數量和性質進行溝通，因此，這一信息並沒得到當局的證實或否認。與法國相比，其他歐洲國家在向基輔提供的軍事援助方面要透明得多。

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報導稱，法國對烏的軍事援助包含有幾種類型。最重要的貢獻之一涉及衛星圖像共享。法國擁有多顆偵察衛星（太陽神衛星、昴宿星衛星和CSO衛星），使其能夠每天多次向烏軍總參謀部提供衛星圖像。這可能是在與法國的盟友，特別是與美國的密切合作下進行的。

報導指，法國對烏的軍事援助還包括輕型導彈。在裝備方面，法國至少向烏克蘭交付了三種類型的輕型導彈。法德兩國製造的較舊的反坦克系統“米蘭”反坦克導彈及“標槍”反坦克導彈。法軍的所擁有的“標槍”導彈是在阿富汗戰爭期間從美國獲得的較新的裝置，並從那時起儲存。

報導稱，法國還向烏克蘭提供了“西北風”便攜式防空飛彈。該報並不知道法方具體提供的導彈數量，但可能不是很高，因為正如最近的一份議會報告所指出的，法國軍隊的彈藥儲存並不多。

在提供這些武器系統的同時，法軍還對需要使用這些武器的烏克蘭軍事人員進行培訓。這發生在2月24日俄羅斯入侵開始之前。一位知情人士說：“我們沒有坐視不管，儘管我們當時不確定俄羅斯是否會發動攻擊。”報導指，外界不知道此後這種培訓是否繼續，以及在什麼條件下進行的。

此外，法國還向烏克蘭部隊提供了燃料和軍裝。然而，法方對烏沒有提供傳輸系統，這些系統主要來自美國。因此，美國確保了烏克蘭網絡的安全和控制。