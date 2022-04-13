澤連斯基提議拿“你們的人”梅德韋丘克與俄方換被俘烏克蘭人

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）4月12日通過其Telegram頻道宣布，親俄的烏最高拉達議員、寡頭梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）在該國情報部門的一次“特別行動”中被抓獲。他並於當晚的視頻講話中提議，“我建議俄羅斯聯邦用‘你們的人’來交換我們現在被俄羅斯囚禁的男孩和女孩。”

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在俄羅斯入侵烏克蘭之前，梅德韋丘克在烏克蘭面臨“叛國”的指控，一直被軟禁。在入侵後的幾天內，他成功逃離限制措施，並一直下落不明。一些觀察家猜測，如果俄普京當局通過2月24日的入侵成功地推翻了澤連斯基政府，梅德韋丘克或他的一個盟友可能是克里姆林宮的首選，以領導烏克蘭的傀儡政府。在2019年接受美國電影導演奧利弗·斯通的採訪時，普京承認他是梅德韋丘克女兒的教父。

澤連斯基周二晚發表了題為“烏克蘭的未來直接取決於我們所有形式的抵抗的力量 ”的全面視頻講話。他在講話中說：“最勇敢國家的牢不可破的人民! 你們還記得俄羅斯如何吹噓他們將在48小時內奪取基輔嗎？相反，烏克蘭已經擊退敵人48天了。今天是值得紀念的。值得記住的是，俄羅斯領導人期望在2月24日開始入侵後的幾天內，看到佔領者在卡瑞沙提克（Khreschatyk ）的遊行。相反，他們每天都能看到有秩序的佔領者隊伍，我們的保衛者將他們送入地獄。”

澤連斯基說：“在延續了48天的48小時內，俄羅斯軍隊達到了比蘇聯在阿富汗10年戰爭中的損失更多的不可挽回的水平。比俄羅斯在車臣的兩場戰爭中的損失還要高。俄羅斯的‘兩百人’（死亡人數）總名單將很快達到2萬人。如果不是今晚，簡直就是在幾天之內。然後呢？ 3萬被殺？4萬？”

澤連斯基說：“今天，俄羅斯再次表示，他們所謂的‘特別行動’據說正在按計畫進行。但是，說實話，世界上沒有人理解這樣一個計畫是如何出現的。在一個多月的戰爭中，怎麼會出現一個規定數萬名自己的士兵死亡的計畫？誰能批准這樣一個計畫？而且這個人可以接受的自己的損失的最終水平是什麼？幾萬甚至幾十萬俄羅斯人的死亡？”

澤連斯基說：“顯然，莫斯科沒有人關心烏克蘭平民的死亡人數。他們說他們所做的一切都是為了人民，為了頓巴斯...... 但即使在二戰期間，頓巴斯也沒有在這麼短的時間內看到如此殘酷的行為。那是來自誰？來自俄羅斯軍隊。”

澤連斯基說：“在頓巴斯，圍攻列寧格勒的故事被重演。為了什麼？在納粹封鎖期間死在或幾乎死在列寧格勒的人對此會怎麼說？他們會對封鎖馬里烏波爾說什麼呢？今天在俄羅斯也有人說，俄羅斯軍隊在布查進行的大屠殺據說是‘演戲’。出於某種原因，在博羅迪揚卡、霍斯托梅爾、馬卡里夫、切爾尼戈夫地區、哈爾科夫地區和頓巴斯的城市和村莊發生的大屠殺還沒有被評論過。”

澤連斯基說：“世界上沒有像俄羅斯軍隊中的殺人犯那樣多的‘舞台專家’。對戰爭罪的責任是不可避免的。作為一個例子，我可以提到今天烏克蘭國家安全局的成果。梅德韋丘克先生在宇航日（前蘇聯的國家紀念日）被拘留，這是非常有象徵意義的。他已經躲藏了48天，並最終決定嘗試逃離我們的國家。”

澤連斯基說：“好吧，對於這個‘宇航員’，在這個詞的壞意義上著名的 ‘我們走！’，並沒有發揮作用。我認為他使用軍事偽裝是特別憤世嫉俗的行為。他試圖把自己偽裝成這樣。這樣一個‘軍人’。這樣的‘愛國者’。好吧，如果梅德韋丘克為自己選擇了一套軍裝，他就屬於戰時的規則。”

澤連斯基說：“我提議俄羅斯聯邦用你們的這個人交換我們現在被俄羅斯囚禁的男孩和女孩。因此，我們的執法官員和軍隊也必須考慮這種可能性。有越來越多的證詞和其他官方調查數據表明，佔領者在他們設法來到的地區犯下了可怕的罪行，不幸的是。關於俄羅斯軍隊對婦女和兒童的不人道的殘酷行為。關於眾多的強姦案，並非所有連環強姦犯都達到了俄羅斯士兵的殘暴程度。”

澤連斯基說：“當然，我們將確定所有這些野蠻人的全部真相。無論花多少時間和精力，我們都會找到他們。讓梅德韋丘克成為你們的榜樣。即使是前寡頭也沒有辦法逃脫，更不用說來自俄羅斯貧民區的更多普通罪犯。我們會抓住所有人。我們非常關注昨天關於在馬里烏波爾使用有毒物質的射彈攻擊該市守軍的報道。現在還不可能百分之百地得出結論，說明那是什麼物質。顯然，不可能在被圍困的城市進行全面調查和全面分析。”

澤連斯基說：“然而，鑒於俄羅斯宣傳者一再威脅要對馬里烏波爾的保衛者使用化學武器，以及例如俄羅斯軍隊在烏克蘭一再使用磷彈，世界現在必須做出反應。做出預防反應。因為在使用大規模殺傷性武器之後，任何反應都不會改變什麼。而且它只會看起來像對民主世界的一種羞辱。今天，我在對立陶宛議會和人民的講話中，同時也對所有歐洲國家強調，歐盟對俄羅斯的第六套制裁方案必須包括石油。”

澤連斯基說：“停止成倍增加不夠有力的制裁方案。在任何情況下，你將不得不承認，只有歐洲放棄俄羅斯的能源資源和完全限制俄羅斯的銀行系統，才能成為俄羅斯領導人尋求和平的理由。沒有這一點，莫斯科正在尋找軍事解決方案。我今天還與奧地利總理內哈默進行了交談，他在前一天與俄羅斯領導人進行了會晤。我們交換了關於這次會晤的細節。”

澤連斯基說：“許多人喜歡嘲笑佔領者，嘲笑他們的失敗，嘲笑他們士兵的訓練水平，嘲笑‘最新’的俄羅斯裝備的質量有問題，這些裝備是在過去20年裡開發的，比蘇聯的型號差。而且是正確的。這很公平。但與此同時，我們必須明白，並非所有的俄羅斯坦克都停滯在戰場上。不是所有的敵軍士兵都只是逃離戰場。也不是所有的人都是不知道如何正確持有武器的應徵者。”

澤連斯基說：“這並不意味着我們應該害怕他們。這意味着我們不能貶低我們的士兵、我們的軍隊的功績。我想再次感謝他們，我們所有的保衛者。我不會厭倦這樣做。我希望你和我不厭其煩地告訴他們最重要的事情：我們相信你們。我們為你們感到驕傲。我們敬佩你們。”

澤連斯基說：“這就是為什麼應該始終強調，如果我們的城市和村莊被佔領，這只是暫時的。它們肯定會被解放。它們將被我們的英雄們解放出來。不僅要靠武器的力量，還要靠士氣的力量。烏克蘭男人和女人幾乎每天都在我國南部的城市和村莊里展示士氣。在俄羅斯軍隊暫時佔領的、我國軍隊尚未解放的地區。無論怎樣，你都需要抵抗佔領者。這很難，我知道。你必須要戰鬥。抗議。捍衛我們的民族國家地位。”

澤連斯基強調：“烏克蘭的未來直接取決於我們所有形式的抵抗的力量。我們所有人的未來，我們每個城市的未來，我們每個村莊的未來。我很感謝每一個理解這一點的人。即使看起來結果很遙遠，也不停止抵抗的人。因為最黑暗的時候總是在黎明之前。”在向烏克蘭安全部隊頒發完獎章後，澤連斯基最後說：“永恆的榮耀歸於我們所有的英雄! 紀念所有為烏克蘭犧牲的人！永遠的記憶。對我們所有的敵人進行不可避免的懲罰。榮耀歸於烏克蘭!”