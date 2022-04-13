英美首腦通話探討加快對烏援助 美國將宣布再追加約7.5億美元軍援

英國/美國/烏克蘭

英國首相約翰遜（Boris Johnson）與美國總統拜登（Joe Biden）4月12日就烏克蘭局勢舉行了通話。約翰遜向拜登介紹了他最近訪問基輔的最新情況。雙方還討論了加快對烏援助的必要性，包括加強軍事和經濟支持。另據消息顯示，在俄羅斯不斷入侵的情況下，拜登正授權向烏克蘭轉讓7.5億美元的額外武器援助。

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約翰遜周二通過推特表示：“我剛剛與美國總統通話，並向他介紹了我本周末在基輔與烏克蘭總統澤連斯基會晤的最新情況。我們的共同重點仍然是支持澤連斯基總統和烏克蘭人民為自由而戰。不能讓普京的野蠻冒險成功。”

據英國首相府發布的聲明介紹，“兩位領導人討論了加快援助烏克蘭的必要性，包括加強軍事和經濟支持，因為烏克蘭軍隊正在準備應對俄羅斯在該國東部的另一次進攻。首相對美國對烏克蘭的巨大軍事貢獻表示敬意，並介紹了英國新的一攬子支持計畫的最新情況，包括反艦導彈和軍用車輛，它們將在未來幾天和幾周內抵達。兩位領導人都很清楚，儘管普京做出了可怕的嘗試，但他永遠無法壓制烏克蘭人民的精神。”

聲明稱：“首相說，國際社會需要對烏克蘭作出長期承諾，以確保烏克蘭人民對其國家自由的願景能夠再次實現，兩位領導人討論了美國和英國如何與盟友合作以實現這一目標。兩人還同意繼續共同努力，加大對普京的經濟壓力，果斷地結束西方對俄羅斯石油和天然氣的依賴。首相還對拜登總統和美國人民今天上午在紐約市發生的襲擊事件表示了同情。兩位領導人同意在未來幾周內保持聯繫。”

美國白宮的聲明稱：“領導人們申明，面對俄羅斯持續的暴行，他們承諾繼續向烏克蘭提供安全和人道主義援助。他們還歡迎正在進行的與盟友和夥伴的合作，使俄羅斯為其無端和無理的戰爭付出嚴重代價。”

美國政治新聞網站Politico周二援引三名知情人士的話報導稱，在俄羅斯不斷入侵的情況下，拜登總統正授權向烏克蘭轉移約7.5億美元的額外武器援助。報導指，拜登將利用他的總統抽調權力，向烏軍提供無人機、榴彈炮和防止可能的化學襲擊的防護設備以及其他武器。

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）周二告訴記者稱，五角大樓正在尋求向烏克蘭提供武器，“讓他們有更多的射程和距離”。據兩位國會助手介紹，美國國會相關委員會在周二下午被告知此舉。

作為美國會參議院多數黨領袖的民主黨人舒默（Chuck Schumer）和共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）上個月談判達成的140億美元大規模烏克蘭援助計畫的一部分，拜登此番將援引的總統抽調權對烏軍援權規模翻了一番。

自拜登上任以來，美國已經向烏克蘭提供了24億美元的軍事援助，儘管這些援助絕大部分是在俄羅斯2月24日入侵烏克蘭之後提供的。據美國全國廣播公司（NBC）報導，該一攬子計畫可能包括新的軍事武器，如無人駕駛的水面工具，有時被稱為“海上無人機”或“無人機船”及米-17直升機。一位美國官員說，這套方案仍在最後敲定，一些裝備可能包括在後來的武器裝備包中。

一位前美國官員在受訪時將這批援助物資描述為“圍繞更大規模戰鬥的想法而制定的一攬子計畫”，並表示正在認真考慮發送短程反艦導彈。“我們希望俄羅斯輸，”美國一位高級政府官員說。路透社首先報道了該方案的美元數額。據了解，美國現在也在與烏克蘭方面分享更多、更好的情報。