俄國防部：“莫斯科”號導彈巡洋艦在拖走時遇暴風雨沉沒

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據俄新社和塔斯社4月14日晚引述俄羅斯國防部的消息報導，俄羅斯黑海艦隊旗艦“莫斯科”號導彈巡洋艦因彈藥被引爆而受損，在被拖走時“在暴風雨的海況下沉沒”。

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俄新社的報導稱，“莫斯科”號導彈巡洋艦在被拖往目的港時，由於在彈藥爆炸引起的火災中船體受損而失去了穩定性。俄羅斯軍方稱：“這艘艦艇在暴風雨的海況下沉沒。”

周四早些時候，俄羅斯國防部報告稱，黑海艦隊旗艦“莫斯科”號導彈巡洋艦因火災發生彈藥爆炸而嚴重受損，船員被疏散到該地區艦隊的艦艇上。該部表示，火災原因正在調查中。

後來，俄羅斯國防部澄清說，這艘導彈巡洋艦仍然有浮力，其主要導彈武器沒有損壞。已採取措施將巡洋艦拖到港口。

此前，烏克蘭敖德薩州州馬爾琴科（Maxim Marchenko）曾率先在telegamm頻道上稱，烏軍發射“海王星”反艦導彈擊中“莫斯科”號。烏克蘭獨立新聞社（UNIAN）援引另一消息源稱，兩發“海王星”反艦導彈命中“莫斯科”號。

“莫斯科”號是黑海艦隊旗艦。該艦於1983年服役，是1164型導彈巡洋艦首艦，原名“光榮”號，1996年更改為現名。艦上主要搭載16發P-1000“玄武岩”重型反艦導彈。