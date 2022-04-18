俄軍艦莫斯科號疑似沉沒前照片及視頻流入網絡

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據《莫斯科時報》4月18日報導，當天早些時候流傳上網的照片似乎顯示，俄羅斯黑海艦隊旗艦“莫斯科”號導彈巡洋艦（Moskva）在沉沒前起火，整艘船向左傾斜。值得一提的是，相關圖片和視頻可以證實，事發現場風平浪靜，並沒有像俄羅斯國防部之前所說的那樣有大的風浪，甚至能導致“莫斯科”號在拖拽回港的過程中沉沒。

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兩張從不同角度拍攝的照片顯示，一艘顯然是“莫斯科”號的大型軍艦被濃煙吞噬，並在開放水域中整艘船向左傾斜。自“莫斯科”號上周在烏克蘭海岸沉沒以來，關於它所發生的事情的細節很少被俄官方披露。而這些圖片如果屬實是這艘軍艦沉沒以來，外界所看到的其最後時刻的第一批照片和視頻。

據了解，冒出濃煙的“莫斯科”號的照片在周一午夜過後不久首次出現在一個將自己定位為烏克蘭信號情報資源的Telegram消息應用頻道上。這些照片很快被其他Telegram頻道和其他社交媒體轉發。軍事分析家羅伯·李（Rob Lee）在推特上說：“看起來像是莫斯科號被烏克蘭海王星反艦導彈擊中後的真實照片。”

雖然俄羅斯國防部聲稱，因船體在此前彈藥爆炸引起的火災中受損，“莫斯科”號導彈巡洋艦在被拖曳至目的地港口過程中，失去穩定性並在風浪中沉沒，但烏克蘭官員曾率先透露指，這艘俄軍軍艦是被烏軍發射的2枚“海王星”反艦導彈擊中的。

這些目前流傳出的照片和一段短視頻似乎是從附近的一艘船上拍攝的，該船隻也許參與了救援行動。

俄國防部此前曾表示，“莫斯科”號的船員已被疏散至附近黑海艦隊的其他艦船上。俄國防部還在周六發布了其所說的“莫斯科”號倖存水手的集會錄像。

俄國防部通報稱，俄羅斯海軍總司令尼古拉·葉夫梅諾夫上將（Nikolai Yevmenov）在塞瓦斯托波爾接見了俄黑海艦隊旗艦“莫斯科”號全體船員。在社交媒體上，人們通過分析該視頻和拍攝視頻所在地當天的衛星圖片認為，這些出現在視頻中的水手是“莫斯科”號約510名船員中的實際殘餘，估計大約有200-250人在場。

據自由歐洲電台／自由電台16日報導，一名“莫斯科”號船員的妻子證實了，她丈夫伊萬·瓦赫魯舍夫（Ivan Vakhrushev）的死亡，並表示至少還有27名船員失蹤。

據《日經亞洲》18日報導，一位烏克蘭官員和國防工業分析人士向該報透露，土耳其製造的攻擊型無人機很可能在烏克蘭針對俄羅斯“莫斯科”導彈巡洋艦的行動中起到了作用。

報導指，一名直接接觸到烏克蘭武裝部隊總參謀部信息的烏克蘭高級官員默認了土耳其製造的“Bayraktar TB2”無人機的參與。當被問及是否在襲擊中使用了無人機時，該官員說：“‘莫斯科’號被兩枚海王星導彈擊中，並得到了不同設備的協助”。