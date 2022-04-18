普京親信梅德韋丘克呼籲以自己交換馬里烏波爾的平民和士兵

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烏克蘭國家安全局（SBU）4月18日發布的一段視頻顯示，該國親俄政客、寡頭梅德韋丘克（Viktor Medvedchuk）呼籲俄總統普京和烏總統澤連斯基將其移交給俄羅斯，以換取被圍困在馬里烏波爾的烏克蘭軍隊和平民。另在俄羅斯國家電視台當天播出的一段視頻中，兩名被確認為為烏克蘭軍隊作戰的被俘英國男子也發出了交換俘虜的請求。他們在視頻中要求英國首相約翰遜幫助用二人從烏方手中交換梅德韋丘克。

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澤連斯基12日通過其Telegram頻道宣布，親俄的烏最高拉達議員、寡頭梅德韋丘克在該國情報部門的一次“特別行動”中被抓獲。梅德韋丘克此前因涉嫌“資助恐怖主義”於2021年5月13日開始被當局軟禁。他並在今年2月28日，即俄羅斯入侵烏克蘭的四天後，逃離失蹤。一些觀察家猜測，如果俄普京當局通過2月24日的入侵成功地推翻了澤連斯基政府，梅德韋丘克或他的一個盟友可能是克里姆林宮的首選，以領導烏克蘭的傀儡政府。

梅德韋丘克在2014年被美國制裁，“因為他威脅到了烏克蘭的和平、安全、穩定、主權或領土完整，並破壞了烏克蘭的民主機構和進程。”但在2014年頓巴斯衝突爆發後，這位寡頭還利用其與普京的私人關係，充當了莫斯科和基輔的中間人。在2019年接受美國電影導演奧利弗·斯通的採訪時，普京承認他是梅德韋丘克女兒的教父。

在烏克蘭國家安全局周一發布的視頻中，梅德韋丘克說道：“我，維克多·弗拉基米羅維奇·梅德韋丘克，想對俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京和烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基說，懇請烏克蘭方面用我來交換今天在那裡沒有機會通過人道主義走廊安全離開的馬里烏波爾的保衛者及其公民。”

梅德韋丘克的妻子奧克薩娜·馬爾琴科（Oksana Marchenko）15日在俄羅斯首都莫斯科召開記者會，並聲稱她的丈夫在被拘留審訊時遭到了烏克蘭安全部門的毆打。她並在16日發布視頻呼籲烏克蘭當局用梅德韋丘克換取被俄方俘虜的兩名為烏方作戰的英國人。

馬爾琴科在視頻中要求英首相約翰遜利用他對澤連斯基的“巨大影響力”。她說：“如果你不是對（英國）臣民的命運漠不關心，請幫助家人和朋友送回（兩名被俘英國人）艾登和肖恩。幫助我送回維克多。”

在俄羅斯國家電視台24頻道周一播出的一段視頻中，兩名被確認為為烏克蘭軍隊作戰的被俘英國男子也發出了交換俘虜的請求。他們在視頻中要求約翰遜幫助用二人從烏方手中交換梅德韋丘克。

俄國營電視台確認這兩名英國人是肖恩·平納（Shaun Pinner）和艾登·阿斯林（Aiden Aslin），但沒有說明他們被關押在哪裡。該媒體還聲稱，這兩人是在被圍困的烏克蘭城市馬里烏波爾的戰鬥中向俄羅斯軍隊投降的人之一。

“在過去的五六周里，發生了很多我並不完全了解的事情，”被確認為平納的男子在鏡頭前說。“顯然，我知道梅德韋楚克先生被拘留了，我們尋找用我和艾登·艾斯林交換梅德韋丘克先生。”

據了解，阿斯林的母親此前曾在英國媒體上談到她兒子在烏克蘭的軍事活動，並說她在戰俘的視頻中認出了他。在一個據信是他的推特賬戶的頁面上，阿斯林寫道，他自2018年以來一直是烏克蘭海軍陸戰隊的一員。

平納的家人還在一份聲明中說，這位前英國陸軍士兵在戰爭開始前就加入了烏克蘭海軍陸戰隊，他有一個烏克蘭妻子，而且在過去的四年裡，他把烏克蘭視為他的第二祖國。