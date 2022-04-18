澤連斯基：我絕不是一名英雄，我是一個普通人

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烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在美國有線電視新聞網（CNN）4月17日播出的專訪節目中表示，他堅信烏克蘭將贏得這場反對俄羅斯侵略的戰爭。他並呼籲各國向烏方提供更多和更及時的軍事援助。

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澤連斯基在接受CNN《國情咨文》節目專訪中，記者傑克·塔珀（Jake Tapper）問道：“俄羅斯軍艦‘莫斯科號’（Moskva），也就是烏克蘭士兵讓其：‘去你X的！’的那艘，已經沉沒。俄羅斯人說，俄羅斯人是騙子，但俄羅斯人說它是自己沉沒的。你能對那艘軍艦發生的情況提供一些澄清和證據嗎？”

澤連斯基回答說：“我們知道，‘莫斯科號’已經沉沒了。對我們來說，它是反對我們國家的一個嚴重武器。這就是為什麼它沉沒的事實對我們來說不是一個悲劇。我希望你和其他所有人都知道這一點。攻擊我國的俄羅斯聯邦擁有的武器越少，對我們來說就越好，他們越被削弱。這就是全部，也是最重要的事情。那麼這艘船發生了什麼？時間會告訴我們。”

記者問：“俄羅斯在（烏克蘭）東部、在頓巴斯的新攻勢可能隨時開始。你的政府官員警告說，它可能看起來像第二次世界大戰一樣的大規模。你贏得了基輔之戰。你會贏得頓巴斯的戰鬥嗎？”

澤連斯基回答說：“對我們來說，頓巴斯的戰鬥是非常重要的。它的重要性在於不同的原因，在於安全的原因。首先，我們位於頓巴斯的部隊是我們擁有的最好的軍隊之一。這是一個大規模部隊。而俄羅斯想包圍他們並摧毀他們。這個部隊有近40000人。這是44000名（烏克蘭）職業軍人，他們從2014年年初爆發的一場大規模戰爭中倖存下來。”

澤連斯基補充說：“這就是為什麼對我們來說，保存我們軍隊中最強大的那一部分是非常重要的。這就是為什麼我們不允許他們奪取我們的土地是非常重要的，因為這場戰鬥它可能發生，所以會有幾場戰鬥，我們不知道它要花多長時間。它可以影響整個戰爭的進程，因為我不相信俄羅斯軍隊和俄羅斯的領導層。這就是為什麼我們理解，我們擊退了俄軍，他們離開了，他們從北部，從切爾尼戈夫，從那個方向逃離基輔。（但）這並不意味着，如果俄軍能夠佔領頓巴斯，他們不會進一步向基輔進軍。這就是為什麼，對我們來說，這場戰鬥是非常重要的，有很多原因。贏得這場戰鬥是非常重要的。”

記者說：“美國中情局局長警告說，他擔心普京可能在這場戰鬥中使用戰術性核武器。你是否（對此）感到擔心？”

澤連斯基表示：“不僅僅是我。我認為，在全世界，所有的國家都必須擔心，因為你知道它可能不是真實的信息，但它可能是真相，真實的，因為當他們開始談論這樣或那樣的戰鬥或涉及敵人或核武器或化學，一些化學武器，他們可以這樣做。我是說，（俄軍）他們擁有這樣的能力。對他們來說，人民的生命什麼都不算。這就是為什麼我們應該思考，不要害怕，我是說，不要害怕，要做好準備。但這不是烏克蘭的問題，不僅是烏克蘭的問題，也是所有（國家）的問題，是全世界的問題。我是這麼認為的。”

澤連斯基補充說：“（俄軍）有可能使用這些武器。沒有人預料到會有來自俄羅斯聯邦的對烏克蘭的全面入侵。沒有人想到會在2014年發生戰爭。而現在會有全面的入侵和對平民的殺戮，沒有人想到他們會入侵沒有軍事裝備的地區，直接殺戮和射殺平民。沒有人預料到這一點。但這是一個事實，而且它已經發生了。這就是當俄羅斯提供信息並稱，如果事情不按計畫進行，他們可以使用化學武器和他們的核（打擊）潛力。這就是為什麼我認為這些是不值得信任的人的危險主張。如果我們相信他們中的一些人已經不值得信任，那麼他們就可以使用核武器。”

記者問：“馬里烏波爾的情況有多糟，可以做什麼來幫助馬里烏波爾的人民？”

澤連斯基表示：“馬里烏波爾的局勢非常困難。很明顯，情況不會好轉。隨着時間的推移，當地的情況變得越來越不穩定。不幸的是，由於不同的原因，馬里烏波爾的情況是困難的。我不會談論俄羅斯當局對待馬里烏波爾、俄羅斯軍隊的殘忍行為。有兩個組成部分。沒有人知道當地的平民中有多少人死亡。如果有人給你一個數字，那將是一個完全的謊言。幾十萬人（從馬里烏波爾）被疏散了。幾千人，幾萬人被迫向俄羅斯聯邦的方向疏散。而我們不知道這些被向俄方疏散的人身處哪裡。他們沒有留下任何文件線索。其中有幾千名兒童。我們想知道他們身上發生了什麼事，他們的健康狀況是否良好。不幸的是，就是沒有任何這方面的信息。”

澤連斯基補充說：“而關於留在（馬里烏波爾）那裡的人口，我們也沒有一個明確的答案。有一天，他們說有5萬或6萬人留在那裡。然後又有一天，有人說（在該市滯留）有10萬人。而現在我們有消息說，也許有1萬人死在那裡，都是留下來的平民。我們談論的是平民死亡，而不是軍人。大約5千名兒童被從這個地區驅逐到俄羅斯一側，因為俄軍不允許他們去烏克蘭一側。我是說烏克蘭控制的那一邊。然而就是這樣。所以，我們不知道......那些孩子，他們在哪裡？沒有人知道。因此，這就是為什麼我說這個問題不僅僅是困難和複雜。所以，有很多我們必須審查的信息，我們並不確切知道。”

記者問：“你知道有多少烏克蘭士兵或烏克蘭平民被殺嗎？”

澤連斯基說：“截至目前，根據我們掌握的信息，因為很難談論平民，因為，在我國南部城鎮被（俄軍）封鎖的地方：赫爾松、別爾江斯克、馬里烏波爾；再往東，東部地區，沃爾諾瓦哈所在的地方，等等，我們只是不知道在那個地區有多少人死亡。它被封鎖了。讓我們以（東部城市）沃爾諾瓦哈為例。沃爾諾瓦哈和其他城鎮是空的。它們都被摧毀了。那裡沒有人，所以現在很難談起（平民被殺害的數字）。至於我們的軍隊，在我們掌握的數字中，我們認為我們損失了2500到3000人，與俄羅斯軍隊相比，他們損失了大約19000到20000人。這就是比較。但是我們有大約1萬名軍人受傷，很難說（他們中）有多少人能活下來。”

記者問：“我相信你已經看到了一名烏克蘭媽媽在井裡發現她兒子（遺體）的視頻。作為這個國家的總統，看到這些視頻，聽到媽媽們的哭泣，你是什麼感覺？”

澤連斯基說：“這是我一生中見過的最可怕的事情。首先，我是作為一個父親來看這件事的。它是如此、如此的令人悲痛。這是一場悲劇。它是痛苦的。我將無法想象這些（失去親人的）人、這個女人的痛苦程度。這是一個家庭的悲劇。它是一場災難。它是你剛剛失去的夢想和生活。我們為我們的孩子而活，那是真的。孩子是上帝、家庭給我們的最好的東西。這對我來說是一個巨大的痛苦。我不能以一個父親的身份來看，只是因為在這之後你想要的只是復仇和殺人。我必須作為一個國家的總統來看，那裡有很多人死亡，失去他們的親人。而有數以百萬計的人想要活下去。我們所有人都想戰鬥。但我們都必須盡最大努力使這場戰爭不至於無休止。（戰爭持續的）時間越長，我們的損失就越大。”

澤連斯基續稱：“所有這些損失都會像那一次一樣。我不相信，當我們說我們會儘力讓這些母親感到政府在照顧她們時，我不相信這個傷口可以被治療或以某種方式忘記。我不確定有人能幫助這個女人。我不確定，我不確定。我認為人們已經失去了他們擁有的最好的東西。這就是俄羅斯戰爭的結果。（俄軍）他們來了，帶走了人們最重要的東西。我知道這些人是英雄，但我的話能讓他們平靜嗎？不，只是有巨大的痛苦。我們都可以致力於如何重建公寓和房屋，對他們進行補償。可你如何補償失去的孩子？我認為世界上沒有人對此擁有答案。人們希望通過復仇來實現正義，至少讓做這件事的人感受到同樣的痛苦，這樣就會有一些結果，一些結果，所以他們會受到懲罰。”

記者問：“你在猶太人大屠殺中失去了祖先。每年，在猶太人大屠殺紀念日，政治家們都會發表聲明說：‘（這種事）永遠不能再發生，永遠不能再發生’。這些聲明現在對你來說一定顯得非常空洞。當世界上的人說永不再來時，他們是否真的會這樣做？”

澤連斯基說：“我不相信這個世界，在我們看到烏克蘭發生的事情之後。我的意思是，我不相信這種感覺，我們應該相信一些國家或一些領導人。我們不相信這些話。在俄羅斯的升級之後，我們不相信我們的鄰居。我們不相信所有這些。甚至我也不相信文件，因為我們也有一份《布達佩斯備忘錄》。我想你知道這其中的所有細節。對我來說，那隻是一張紙，一文不值，僅此而已。”

澤連斯基說：“所以，我們只是相信矛盾的、務實的東西。如果你是我們的朋友或夥伴（那麼就）給我們武器，給我們援助之手，支持我們，給我們錢，並阻止俄羅斯，打擊俄羅斯。如果你是一個朋友，如果你考慮到這個——你知道，這個民主和一切；是的，所有這些時刻，因為我們有相同的類型，如果我們正在談論自由，不是因為我們想有關於自由的對話，如果我們真的認為，是的，如果我們是真正的，相同的類型（對民主和自由的追求），我的意思。”

澤連斯基強調：“唯一的信念是相信我們自己，相信我們的人民，相信我們的武裝部隊，以及相信各國會支持我們，不僅僅是用他們的語言，而是用他們的行動。如此而已。‘永不再來’。真的，每個人都在談論這個問題，然而，正如你所看到的，不是每個人都有這個膽量（讓大屠殺永遠不再發生）。”

記者問：“拜登總統稱普京在這裡所做的是種族滅絕。法國總統馬克龍說，他不認為像這樣升級言論是建設性的，這不健康。你對拜登和馬克龍的回應是什麼？”

澤連斯基說：“我和拜登總統有着同樣的看法。而且我立即看到了這裡發生的事情，特別是在布查和我國東部地區發生的事情。我談到這一點是因為俄羅斯稱其為‘軍事行動’，而不是戰爭。但看看在布查發生了什麼。很明顯，這甚至不是一場戰爭。這是一場種族滅絕。他們只是殺了平民，不是士兵，是平民。他們只是在街上射殺人們。人們騎着自行車，乘坐公共汽車，或者只是在街上行走。街道上躺着一些屍體。這些都不是士兵。他們是平民。俄軍把他們的手綁起來。他們強迫兒童觀看他們強姦母親的過程。然後俄軍把他們扔到井裡或亂葬崗里：兒童、成人、老人。”

澤連斯基補充說：“而且我們有大量證據表明這是一場種族滅絕，俄軍在音頻和視頻中談論他們有多仇恨我們。我甚至不知道俄軍對烏克蘭人民有這樣的仇恨。他們說他們要摧毀我們。只是為了從公寓里偷一個馬桶和一台洗衣機，他們就槍殺了整個家庭。這就是種族滅絕。至於埃馬紐埃爾（馬克龍），我昨天和他談過。我認為他想採取一些措施，確保俄羅斯參與對話。我只是告訴他，我想讓他明白，這不是戰爭，而是純粹的種族滅絕。我邀請（馬克龍）他有機會的時候來看看。他將會來看看，我相信他將會對此理解。”

記者問：“你希望拜登總統來到這裡嗎？”

澤連斯基說：“是的”。

記者問：“是否有任何計畫讓他來呢？”

澤連斯基說：“我認為他會來的。我認為，我的意思是，這是取決於他的決定，當然了。而關於安全狀況，這取決於。我的意思是這樣。但我認為（拜登）他是美國的領導人，這就是為什麼他應該來這裡看看。”

記者問：“已離開貴國的400多萬烏克蘭人是難民，那他們怎麼辦？你希望他們回來嗎？”

澤連斯基說：“現在不行。我認為現在不行。首先，這關係到婦女和兒童。他們應該在局勢穩定和戰爭結束後再回來，當然，因為他們現在不會幫助我們（戰鬥）。難民與男人無關，婦女和兒童不會幫忙（戰鬥）。男人應該在這裡，應該戰鬥，然後家人會回來，當然，因為我知道統計數據。關於......93%、95%的那些因為戰爭而離開的人，他們想回來，真是這樣的。”

記者問：“拜登總統剛剛同意為烏克蘭再提供8億美元的軍事援助，使美國的（軍事）捐助總額達到25億美元。你對此是否滿意？你還需要更多（的武器）嗎？”

澤連斯基說：“當然了。我們需要更多。但我很高興，（拜登）他現在在幫助我們。我覺得，現在，我們正在進行一場更直白的對話。這是一次出現過一些曲折的對話，而不僅僅是談話。這一直是非常、非常困難的，因為沒有多少國家曾真正幫助過我們。由拜登總統領導的來自美國的援助，他們今天又在這樣做，但永遠都不夠。足夠是不可能的。當下有一場全面的戰爭正在進行，所以我們仍然需要比我們今天所擁有的多得多的武器。”

澤連斯基補充說：“不幸的是，我們對敵人並沒有（軍事）技術上的優勢，僅在那裡不處在同一水平線上。但我們的人民更為強大。這是我們的主要優勢，我們知道我們的任務，我們的目標，我們在為之戰鬥。我們在保衛我們的國家。保衛所有這些家庭和我們之前討論過的孩子們，我們知道我們的立場是什麼，以及我們從哪裡獲得力量。但對於拜登確認的8億美元的支持，最重要的是（抵達的）速度。”

記者問：“拜登政府一直在說，他們給你們這些援助是為了讓烏克蘭處於更好的談判地位，以實現外交解決（衝突）。這就是目標，讓你們處於更好的談判地位，還是目標是打敗俄羅斯，讓他們走人？”

澤連斯基說：“我們需要明白，我們想要的東西可能要付出很高的代價。而且，在任何情況下，這麼多年的戰爭，來自俄羅斯聯邦的妥協在哪裡？也許我們可以無條件地結束這場戰爭。也許戰爭可以在沒有任何對話或妥協的情況下結束，也不用和俄羅斯總統坐在談判桌前。而你每天都會明白，正如我之前所說，這一切的代價是什麼？是人，是被殺害的許多人。誰最終要為這一切付出代價？是烏克蘭，就是我們。”

澤連斯基補充說：“因此，對我們來說，這是一個真正巨大的成本。如果有機會說話，我們會說話。但如果只說俄羅斯的最後通牒，那就是對我們的態度問題，而不是對話是好是壞的問題。這是不可能的。（外交解決）越早發生，只意味着可能死的人越少。但這不是一個事實，實際上會是這樣的，根本不是。但這是可能的。而且，因此，我們應該嘗試。我們想解放我們的國家，奪回屬於我們的東西。我們可以與俄羅斯聯邦戰鬥10年，奪回屬於我們的東西。我們也可以走這樣一條路。”

澤連斯基指出：“你必須了解你在做什麼，知道你的力量，記住你不是在獨自戰鬥。你能想象你會和一個非常大的國家，一個在領土面積和經濟方面比我們大28倍的國家進行一對一的戰鬥嗎？而且他們的軍隊也規模更大。而且一個人不能只靠自己的性格來戰鬥。要想一體作戰，今天或明天就需要有所裝備，而不是在兩三個月後。有些國家就是不提供（軍事）援助。他們可以送來成百上千萬的財政支持，但我們仍然可能失去我們的國家。”

澤連斯基說：“這就是為什麼人們必須取得平衡，無論你是否願意。你不是唯一的英雄，人民才是英雄。而我們必須最大限度地保護他們的生命。條件必須是人道的，如果，事實上，這甚至是可能的話。我們不能放棄我們的領土，但我們必須至少找到與俄羅斯的一些對話，如果他們有能力（進行對話），如果我們仍然準備好。但是，這種可能性正日漸減少。總有一天，想想布查或博羅迪安卡、沃爾諾瓦哈、伊齊姆、馬里烏波爾（發生的慘劇）。在這一切之後，沒有人願意談判。我們的社會不希望我們繼續會談。這是一個巨大的悲劇。”

記者問：“對於烏克蘭或世界其他地方的人說，只要把頓巴斯給普京，只要把烏克蘭東部給普京，停止流血，讓他擁有領土（就會換取和平），你怎麼說？你對此會有什麼看法？”

澤連斯基說：“在烏克蘭幾百年的歷史中，有這樣一個故事：烏克蘭要麼奪取一些領土，要麼需要放棄一些領土。烏克蘭和我們國家的人民是絕對清楚的。我們不想要別人的領土，我們也不會放棄自己的領土。”

記者問：“你的妻子和孩子怎麼樣了？他們還好嗎？”

澤連斯基說：“正常。非常感謝你（詢問）。”

記者問：“你的孩子多大了？”

澤連斯基說：“我的女兒快18歲了，然後兒子是9歲，快9歲了。”

記者說：“我有一個12歲的男孩……和一個14歲的女孩。所以，這非常……”

澤連斯基說：“女孩？所以你理解我，14歲的女兒的話。”

記者說：“是的。我給我女兒打電話，她就說：‘不能說話，爸爸。非常忙’。”

澤連斯基笑稱：“現在不行。”

記者學她女兒的口氣說：“‘我非常忙’。”

澤連斯基說：“是的，我知道這是——沒有敲門，我不能和我自己的女兒說話。”

記者問：“我知道你不信教，但今天是逾越節，是猶太人慶祝自由的日子。我在想，是否有一個信息，不僅是對烏克蘭的猶太人，不僅是對烏克蘭的猶太人，而是對整個烏克蘭的猶太人，以及在困難中堅韌不拔的信息，還有自由的信息。”

澤連斯基說：“我相信我們為自由而戰的方式是最重要的信息，因為你可以用語言傳遞很多信息。而且它們來自不同的人。但是，當涉及到行動時，只有少數人按照他們的話語採取行動。而且，今天，我相信烏克蘭人民通過他們的行動表明，他們正在爭取和保護自由，一個自由的原則。而原則是無處不在的。如果我們的人民不能在他們自己的國家保護自由，這將是一個信號給所有其他國家：允許來刺殺，來射擊（平民），來奪取其他人的土地。我相信我們的人民今天的行為是向整個世界發出的信號。”

記者問：“你有可能無法在這場戰爭中活下來。俄羅斯人已經明確表示，他們認為你是納粹，諸如此類，所有這些胡言亂語。你想讓烏克蘭人民如何記住你？你想讓你的兒子和女兒如何記住你？”

澤連斯基表示：“一個充分熱愛生活、熱愛家庭、熱愛祖國的人，絕對不是一名英雄。我希望人們能把我當成我自己，一個普通人。”

記者問：“你激勵了很多人，包括不僅僅是在烏克蘭這裡，而是在全世界。誰激勵了你？誰是你的英雄？在這裡的黑暗日子裡，你會從誰的故事中尋找靈感？”

澤連斯基說：“只有人民。我相信我們的人民是真誠的、獨特的。而我就是不能比他們差。當在某些時刻，我覺得這一切都很危險。我明白我們所有其他人也在經歷這些，那些在地下室的人是什麼感覺，那些失去孩子的人是什麼感覺，我們的士兵現在是什麼感覺。我明白在這種情況下，我必須成為最堅強的人。而這就是全部。而最重要的是我的孩子們看我的眼神。他們必須為我感到驕傲。這是最重要的事情。我做的一切都是為了這個。”

記者問：“烏克蘭會贏得這場戰爭嗎？”

澤連斯基說：“是的，當然，而且會（贏得勝利）。”