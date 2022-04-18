烏克蘭再稱：在俄軍佔領區發現化學武器“殘骸”

化學武器

烏克蘭東北部城市托斯提也納市長波瓦17日表示，俄羅斯軍隊從烏國北部蘇米（Sumy）地區撤出後，烏方在當地發現化學武器的“殘骸”。

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美國“新聞周刊”（Newsweek）報導，托斯提也納市（Trostianets）市長波瓦（Yuriy Bova）對“烏克蘭國家通訊社”（Ukrinform）發布的談話中表示：烏克蘭發現使用沙林（sarin）和其他化學物質的痕跡。他說：“我們在比爾卡村（Bilka）發現沙林和其他物質等化武殘骸，還有裝填藥劑的安瓿（音同剖）。烏克蘭國家安全局目前正在處理此事。佔領者可能想用這種化學物質攻擊基輔、波塔瓦（Poltava）或其他城市。”

他還說，俄軍佔領托斯提也納市一個月期間，在墓地、樹林、公園和行政大樓等許多地方埋設地雷和誘殺裝置。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC），沙林是一種清澈無味的物質，歸類為神經毒劑，被認為是已知化學戰劑中毒性最大、作用最迅速的物質之一。

這已經不是烏克蘭第一次發現俄軍使用化學武器的證據，中央社轉引英國廣播公司（BBC）上周稍早的報導又說：就在幾天前，烏克蘭國家衛隊亞速軍團（Azov Regiment）才指控俄軍在濱臨亞速海的東南部圍城馬立烏波爾（Mariupol）對烏軍動用化學武器。一架無人機向烏軍部隊投放一種不明的化學物質後，有3人出現呼吸困難等明顯中毒跡象。在這場攻擊中受傷的一名烏克蘭士兵說，爆炸後的區域瀰漫著有“甜味”的白煙，另一人則說，他當時感到無法呼吸，腿軟而倒下。

美國國防部謹慎表示，無法證實俄軍對烏克蘭部隊使用化學武器，但美方對相關通報“深表關切”，重申美國“對俄羅斯可能使用各種鎮暴劑，包括催淚瓦斯混合化學劑的擔憂”。

烏克蘭總統澤倫斯基誓言將進行調查，並說俄羅斯動用化武將標誌其“針對烏克蘭的恐怖主義進入新階段”。