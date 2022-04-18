烏西部城市利沃夫遭俄導彈襲擊，造成至少7死11傷

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烏克蘭利沃夫州軍事行政當局負責人科齊茨基（Maksym Kozytskyy）4月18日證實，在四次俄羅斯導彈襲擊中，造成至少7人死亡，11人受傷，其中包括一名兒童。 他說，三處擊中軍事基礎設施，一處擊中一家汽車維修店。科齊茨基說，隨着救援工作的繼續，死亡人數可能會進一步上升。利沃夫市市長薩多維（Andriy Sadovyi）此前說，該市被“五枚瞄準的導彈擊中”。據報道，烏中南部城市第聶伯羅也發生了襲擊事件，有兩人受傷，鐵路基礎設施被毀。

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事發當天，當地居民斯特爾馬什丘克（Roman Stelmashchuk ）在前往他在利沃夫擁有的汽車維修店的路上，他接到電話說該店被導彈擊中。斯特爾馬什丘克在襲擊現場告訴趕來的記者稱，他的十幾名員工事發當時已經前來上班，準備開店。他還說，有四人在襲擊中死亡，另外三人被送往醫院。最年輕的死者年僅30歲。

斯特爾馬什丘克說，該店的傷亡人員中一名員工有三個女兒，另一名員工有一個孩子，今年即將開始上學。所有死去的人都曾為他工作，斯特爾馬什丘克補充說：“有很長一段時間。他們都是好工人。在導彈襲擊中被殺的一名員工為他工作了11年。”

斯特爾馬什丘克說：“我們沒有大的工人流動。我們有一個在這裡工作了很久的團隊。這是一個民用設施。這裡沒有戰略軍事目標。俄羅斯人摧毀了我們的基礎設施，他們殺害了我們的人民，他們想摧毀烏克蘭民族。”據悉，該汽車維修店地處一條鐵路經過的一個小山坡上。

此外，據美國有限電視新聞網（CNN）報導，據經營該廚房的慈善機構稱，一個與西班牙裔美國名廚何塞·安德烈斯(Jose Andres)有關的烏克蘭人道主義廚房在東北部城市哈爾科夫被一枚俄羅斯導彈摧毀。

公益組織“世界中央廚房”（WCK）的一個餐廳合作夥伴周六被導彈擊中，該非營利性廚房的首席執行官穆克（Nate Mook）在推特上證實了這一消息。他說，有四名工作人員在爆炸中受傷。

穆克在一段他站在被燒毀的汽車和嚴重損壞的建築物中的視頻旁寫道：“我希望我永遠不會有這樣的更新。我在哈爾科夫的一家‘世界中央廚房’餐廳，不到24小時前，我還在那裡與他們令人驚嘆的團隊會面。”他繼續說：“這就是這裡的現實，烹飪是一種英勇的行為。”

穆克在周日分享了來自哈爾科夫的最新消息，表示受傷的工作人員 “情況良好”，餐廳團隊正在將 “所有食品和未損壞的設備”轉移到該市的另一個地點。穆克補充說：“工作並沒有停止。”