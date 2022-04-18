芬蘭經濟事務部長：芬蘭有可能在今夏加入北約

芬蘭/北約/俄羅斯

正在印度訪問的芬蘭經濟事務部長林蒂拉（Mika Lintila）4月18日在接受當地媒體採訪時表示，芬蘭有可能在今年夏天成為北約成員。

廣告 繼續瀏覽後續

俄羅斯軍隊在烏克蘭的攻勢令芬蘭和瑞典這些北歐國家感到震驚，它們現在正尋求放棄數十年來所採取的“不結盟”政策。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）13日在與瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）舉行的聯合新聞發布會上告訴記者，芬蘭將在未來幾周內決定是否申請加入由30個成員國組成的北約聯盟。

安德松指出，莫斯科入侵烏克蘭的決定是一個分水嶺。“在2月24日前後，安全形勢已經完全改變，”她告訴記者。“鑒於目前的情況，我們必須真正考慮在新形勢下什麼對瑞典和我們的和平最有利。”

林蒂拉周一在接受印度WION電視台記者採訪時就相關問題作出了答覆。記者問：“芬蘭對俄羅斯入侵烏克蘭的立場是什麼？”

林蒂拉回答說：“芬蘭強烈譴責俄羅斯的攻擊。這完全是暴力和違反國際法的行為。當然，歐洲的戰爭是非常複雜的，人們很緊張。我不得不說，在這種情況下，歐盟比以往任何時候都要強大。”

記者問：“歐洲嚴重依賴俄羅斯的能源，貴國政府正在採取什麼措施來解決這個問題？”

林蒂拉說：“事實上，我們的情況是相當好的，因為，例如，我們也從其他國家進口石油。我們的能源需求只有5%是由俄羅斯天然氣滿足的。但對於大量使用俄羅斯天然氣的德國來說，這可能是一個很大的挑戰。”

記者問：“你能做些什麼來幫助歐洲大陸減少對俄羅斯能源的依賴？”

林蒂拉說：“我們在能源領域已經有獨立的生產，但正如我所說的，有很多歐洲國家依賴俄羅斯的天然氣。他們必須找到一種新的方式來減少他們的依賴性，並開發其他能源來源。”

記者問：“芬蘭會加入北約嗎？因為這是在新聞中出現的事情，我們看到了來自莫斯科的反應，它已經發出了警告。”

林蒂拉表示：“現在的安全形勢與幾個月前完全不同。兩國都有可能，或者我可以說，芬蘭方面有可能在今年夏天加入北約。”

記者問：“印度總理將訪問丹麥參加印度-北歐峰會。我們也將舉行北歐領導人峰會，重點會是什麼？”

林蒂拉說：“我不知道將討論什麼，但我可以想象，他們正在關注全球尤其是歐洲安全局勢的大局。當然，他們討論了如何繼續與俄羅斯的關係。但他們是在入侵場景之前討論的。現在，這很難，因為這些制裁很嚴格。”

記者問：“歐洲的制裁對俄羅斯領導層起作用了嗎？”

林蒂拉指出：“我認為制裁效果更好，但主要問題是能源部門，特別是天然氣和石油。我確信，下一次制裁將是對（俄羅斯）石油的制裁。在金融領域，制裁很嚴格，而且效果很好。”